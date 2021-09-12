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Rıza Çalımbay: Çekişmeli bir maç oldu - Son Dakika

Rıza Çalımbay: Çekişmeli bir maç oldu

12.09.2021 20:05
Rıza Çalımbay: Çekişmeli bir maç oldu, System.String[]

"Bugünkü sakatlıkların hepsi ciddiydi""Milli takımda görev verilirse seve seve gideriz""İstediğimiz oyuncuyu değil paramızın yeteceği oyuncuları alıyoruz" Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor bir maç oldu.

"Bugünkü sakatlıkların hepsi ciddiydi"

"Milli takımda görev verilirse seve seve gideriz"

"İstediğimiz oyuncuyu değil paramızın yeteceği oyuncuları alıyoruz"

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Zor bir maç oldu. İki takım da iyi başladı, çekişmeli bir maç oldu. Mücadele olarak gayet iyiydik ofansif olarak daha da artmamız gerekiyordu maalesef yapamadık" dedi.Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Sizleri bu kadar kalabalık gördüğüm için mutluyum. Tabii ki bizim tek düşüncemiz puan ya ada puanlar almaktı. Fenerbahçe 3 haftadır iyi gidiyordu ve iyi bir kadro kurdular. Baktığımızda kadroda tanımadığımız isimler vardı. Zor bir maç oldu. İki takım da iyi başladı, çekişmeli bir maç oldu. Mücadele olarak gayet iyiydik ofansif olarak daha da artmamız gerekiyordu maalesef yapamadık. Ben oyunu çirkinleştirecek biri değilim çalıştırdığım takımlarım da öyle. Girdiğimiz son pasları değerlendiremedik ama ben takımdan memnumum. Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı oynadık ve gol atmaya çalıştık" dedi."BUGÜNKÜ SAKATLIKLARIN HEPSİ CİDDİYDİ"Rıza Çalımbay, sakatlıklar ile ilgili yöneltilen soruya şöyle cevap verdi: "Sakatlık var, sakatlık var, hakemin ayırması gerekiyor. Bugünkü sakatlıkların hepsi ciddiydi. Serdar kenara geldi ben konuştum; 'Ne oldu dedim? Kafamı vurdum hocam, kusacağım' dedi. Bugünkü oyun çok mücadeleli geçti, onun için de sakatlıklar normal, oyunun durması da normal. Ama hakemlerin bunları ayırması gerekiyor. Tabii ki taraftar tepki gösterebilir ama bizdeki sakatlıklar zaman kazanalım diye değildi. Uğur'un pozisyonunda direkt basıyor ayağına, normal faul. Bugünkü maçları katmayın ama genelde hakemler böyle izin vermezse iyi olur.""MİLLİ TAKIMDA GÖREV VERİLİRSE SEVE SEVE GİDERİZ"Milli takım teknik direktörlüğü ile ilgili bir teklif gelip gelmediği sorulan Rıza Çalımbay, "Milli takımdan bir teklif almadım. Her şeyin üzerinde gelir. Kaptanlığını yaptım, bir görev verilirse seve seve gideriz. Bir an önce bunu yapmamız gerekiyor. Norveç'te final maçı var, ben olurum başka arkadaş olur ama bir an önce hazır olmamız lazım. İçimizden birinin olması lazım. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Milli takım her şeyin üstünde gelir. Mukavelem olmuş olmamış önemli değil. Bu bir askerlik gibi seni savaşa çağırıyorlar ve sen gidersin. Bir sürü aday arkadaş var ama bir an önce çalışmaların yapılıp oynanacak final maçını bitirmemiz lazım. Beni herkes bilir, ben oraya gidersem yine her şeyimi veririm. Mustafa hoca ile çalıştığımızda da her şeyimizi verdik. Hangi arkadaş olursa olsun ben de dahil milli takım olursa seve seve görevimizi yaparız."İSTEDİĞİMİZ OYUNCUYU DEĞİL PARAMIZIN YETECEĞİ OYUNCULARI ALIYORUZ"

Takımlara yapılan transferler hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Şu anda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un mükemmel transferleri var. Son zamanlarda bu kadar yoğun ve pahalı transferler yapıldığını görüyorum. 4 büyükleri kıyaslayıp, bunlarla yarışa girmek büyük başarıdır. Onların 1 oyuncusuyla biz bir takımı kuruyoruz. Transferi yaparken bonservisi olmayan oyuncuları seçiyoruz. Olanını da çok iyi seçerek ucuza alıyoruz. Onları hedefleri farklı bizim farklı. Daha alternatif bir kadro kurma şansımız yok onlar gibi ama biz de daha çok çalışıyoruz. Kulüpteki dengeleri bozmayacak oyuncuları alıyoruz. Biz istediğimiz oyuncuyu değil paramızın yeteceği oyuncuları alıyoruz. Yoktan var etmek daha güzel" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay, Sivasspor, oyunlar, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: Çekişmeli bir maç oldu - Son Dakika Spor


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