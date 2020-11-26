Rıza Çalımbay: Çok iyi mücadele ettik, maçı hiç bırakmadık

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Karabağ karşısında çok iyi mücadele ettiklerini ve 2 kez geriye düşmelerine rağmen maçı hiç bırakmadıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4'üncü maçında Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 3-2 mağlup ederken, müsabakanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Çok iyi mücadele ettiklerini dile getiren Rıza Çalımbay, "2 kez yenik duruma düştük ama maçı hiç bırakmadık. Çok eksiğimiz vardı. Kalecilerimize bile forma yaptırdık belki onlardan faydalanmak zorunda kalırız diye. Karabağ bugün ilk maça göre daha iyiydi. Çok iyi mücadele ettiler, çok iyi oynadılar. Güzel ve dostça bir maç oldu. Zaman zaman da sert geçti. Bizim bu maçı kazanmamız gerekiyordu yolumuza devam edebilmek için. İnşallah kalan maçlarımıza diğer arkadaşlarımız yetişirse alternatifli bir kadromuz olacak ve maçları istediğimiz skorlarla grubu tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov ise aldığı galibiyetten ötürü Sivasspor'u tebrik ederken, oyuncularının da iyi mücadele ettiğini ve iyi bir performans gösterdiğini dile getirdi.