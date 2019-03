Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a Yeşil Işık

Küçükçekmeceli gençlerle buluşan teknik direktör Rıza Çalımbay Beşiktaş 'a yeşil ışık yaktı. Küçükçekmece Belediyesi tarafından Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide Zehra Mustafa Dalgıç ve Yavuz Selim Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Rıza Çalımbay, hem kariyeri hem de futbol camiasıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Gençler ise Çalımbay'a büyük ilgi gösterdi."Tek hayalim futbolcu olmaktı"Tek hayalinin futbolcu olmak olduğunu kaydeden Rıza Çalımbay, "Benim bütün hayalim futbolcu olmaktı. Sizler gibi okuma şansım olmadı. 1980 yılında 17 yaşında Beşiktaş'ta oynamaya başladım. Beşiktaş'ın en çok formasını giyen, en çok şampiyonluk gören oyuncusu oldum. Beşiktaş'ta yaşamadığım hiçbir şey kalmadı. Yıllarca da milli takımda kaptanlık yaptım. O nedenle futbolda ne hayal ettiysem hepsini gerçekleştirdim. Özel maçlarla birlikte 600'e yakın forma giydim" dedi."Beşiktaş'la çalışmak her zaman isterim"Çalımbay, Beşiktaş'la ilgili söylentilere de son noktayı şu sözlerle koydu: "Hepimizin adı geçiyor. Şu anda net görülen bir şey yok. Zaten şu anda çalışan hoca var. Önümüzdeki ay yönetim kongreye gidecek zaten. Şu anda isimler yazılabilir ama ben bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ben tabii ki de Beşiktaş ile çalışmak, görev almak her zaman isterim. Daha önce de görev aldım, tekrar çalışmak isterim""Başarı için acı çekmeniz gerekiyor"Gençlere de başarı tavsiyesinde de bulunan Çalımbay, "Çok iyi futbolcu olabilir ama kendini mutlaka geliştirmesi gerekiyor. Hangi mesleği yapıyorsanız yapın, eğer bu mesleği sevmiyorsanız, başarılı olmanız mümkün değil, hedefiniz yoksa da başarılı olmanız mümkün değil: onun için her şeyden önce bir şeyi çok seçmeniz gerekiyor. Futbolcu olmak isteyen arkadaşlarımızın da çok çalışması gerek. Biraz acı çekmesi gerekiyor, başarılı olmak için. Sınavların olduğu zaman nasıl çalışıyorsanız, başarılı olmak için de çalışmanız gerekiyor" dedi."Aileler çocuklarını kendileri getiriyor" Türkiye 'de alt yapı konusunda hala umutlu olduğunu belirten Çalımbay, "Ben Beşiktaş'ın alt yapısından yetiştim. Şu an alt yapıda tam bir ağırlık var mı bence yok. Şu an alt yapıda oynayan çok iyi futbolcularımız var. Bizim dönemimizde ailelerimiz izin vermiyordu ama şimdi öyle değil. Aileler çocuklarını ellerinden tutup getiriyor futbolcu olsunlar diye. Ayrıca bizden futbolcu çıkmama şansı yok. Yeter ki biz anlayışlı bakalım" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe ve milli takım açıklamasıEski futbolcu, ünlü teknik adam Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ve milli takım için de şu yorumlarda bulundu: "Fenerbahçe'nin bana göre en büyük yanlışı stratejisi. Başkan yeni, teknik direktör yeni, oyuncuların çoğu yeni. Oyuncuların bazı lig başladıktan sonra geldiler. O yüzden bir takım olamadılar, adapte sağlayamadılar. Aldıkları oyunculardan da bir Fenerbahçe performansı göremiyoruz. 14 yabancı almana gerek yok, 4-5 tane yabancı al, çok iyi al. Milli takım açısından bakacak olursanız, alt yapı açısından bakacak olursanız da maalesef iyi değil. Milli takımla ilgili Şenol hocamın gelmesi, yerli antrenörler her zaman başarılı olur. Hele bir de futbol oynayıp da geldiyse."Program sonunda ise öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çalımbay'a Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Kurt teşekkür ederek çiçek takdim etti. - İSTANBUL