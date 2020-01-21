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Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yorumu: 'Biraz havaya ihtiyaçları var'
6 saat önce
Spor Arena / İsmail ER - Süper Lig'de ikinci devrenin maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen lider Demir Grup Sivas'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah beyazlıların iyi bir kadroya sahip olduğunu söyledi.
Spor Arena/ İsmail ER - Süper Lig'de ikinci devrenin maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen lider Demir Grup Sivas'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah beyazlıların iyi bir kadroya sahip olduğunu söyledi.
Ligde en çok Beşiktaş'a karşı zorlandıklarını belirten tecrübeli hoca, "Beşiktaş taraftarları sakin olmalı. Çok iyi takımları var. Biraz havaya ihtiyaçları bulunuyor. İyi bir hava ile zirve yarışında yerini alacak kapasitede oyunculara sahipler" ifadelerini kullandı. Ayrıca Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Fatih Aksoy'un çok önemli özellikleri olduğunu belirten Çalımbay, "Taraftarlar önyargılı olmamalı" şeklinde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:31
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