Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yorumu: 'Biraz havaya ihtiyaçları var' - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yorumu: 'Biraz havaya ihtiyaçları var' - Son Dakika Spor

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yorumu: 'Biraz havaya ihtiyaçları var'

6 saat önce

Spor Arena / İsmail ER - Süper Lig'de ikinci devrenin maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen lider Demir Grup Sivas'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah beyazlıların iyi bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yorumu: 'Biraz havaya ihtiyaçları var', System.String[]

Spor Arena/ İsmail ER - Süper Lig'de ikinci devrenin maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenen lider Demir Grup Sivas'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay, siyah beyazlıların iyi bir kadroya sahip olduğunu söyledi.


Ligde en çok Beşiktaş'a karşı zorlandıklarını belirten tecrübeli hoca, "Beşiktaş taraftarları sakin olmalı. Çok iyi takımları var. Biraz havaya ihtiyaçları bulunuyor. İyi bir hava ile zirve yarışında yerini alacak kapasitede oyunculara sahipler" ifadelerini kullandı. Ayrıca Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Fatih Aksoy'un çok önemli özellikleri olduğunu belirten Çalımbay, "Taraftarlar önyargılı olmamalı" şeklinde konuştu.


Rıza Çalımbay, Beşiktaş, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Abdullah Avcı'yla yola devam kararı aldı
Beşiktaş, sezon sonunda Loris Karius'un sözleşmesini uzatmayacak Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 14:56:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş yorumu: 'Biraz havaya ihtiyaçları var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]