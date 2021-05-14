Rıza Çalımbay'dan iddialı paylaşım: "Hedef seride 19. maç"

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kritik Kasımpaşa maç öncesi iddialı bir paylaşımda bulundu.

DG Sivas spor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kritik Kasımpaşa maç öncesi iddialı bir paylaşımda bulundu. Süper Lig'in son haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa ile zorlu bir maça çıkacak. Yarın Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.00'da başlayacak mücadelede hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Rakibini kazanması halinde Avrupa hedefine yaklaşacak olan Sivasspor'da tek hedef galibiyet. Kritik mücadele öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'dan iddialı bir paylaşım geldi. Çalımbay, antrenman sonrası kazanan takım ile beraber çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Hedef seride 19. maç" notunu ekledi. Yapılan paylaşım spor severler tarafından binlerce beğeni kazandı. (Oğuzhan Sarzep/İHA)

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