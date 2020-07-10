Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy itirafı! "Haklarıdır, gidebilirler. - Son Dakika

Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy itirafı! "Haklarıdır, gidebilirler.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son haftalarına yaklaştıkça sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşadığını belirtti.

Çalımbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son haftalarına yaklaştıkça sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşadığını belirtti.


Kırmızı-beyazlı ekibin başına gelirken, "Eğer küme düşmeye oynayacaksak ben gelmem." dediğini hatırlatan Çalımbay, başarılı bir sezon geçirdiklerine inandığını ifade etti.


Şampiyonluğun kolay olmadığını ve iyi bir bütçe gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Tabii ki şunu kabul etmek gerekiyor, büyük takımlar gibi bizim bir bütçemizin olması mümkün değil. Hep söylediğim bir şey var, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor, onların belki de bir oyuncusuyla bütün takımı kuruyoruz biz." dedi.


Bütçe konusunda o takımlarla boy ölçüşmelerinin mümkün olmadığına işaret eden Çalımbay, şunları kaydetti:


"Onların aldığı oyuncuları bizim almamız da mümkün değil. Kadro genişliği, kadro derinliği çok önemli, alınan oyuncular çok önemli. Her şey de bütçe ve oyuncu değil. Bizim gibi çalışıp bir yere gelmek bence daha önemli. Şu anda bizim çok iyi iskelet bir kadromuz var. Seneye devam ettiğimiz takdirde buraya alacağımız oyuncu 5-6'yı geçmez. Çünkü oturmuş bir kadromuz var."


"Önümüzdeki yıllar mutlaka buradan bir şampiyon çıkacak"


Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy'un ekipten ayrılacağını söyleyen Çalımbay, bu oyuncuların yerine bütçeleri doğrultusunda iyi oyuncular almak istediklerini ifade etti.


Şampiyonluk yarışında bütçenin önemine vurgu yapan Çalımbay, "Bütçemiz çok iyi olsaydı, devre arası kulübümüz 3-4 tane çok kaliteli oyuncu alabilseydi belki de direkt şampiyon olmuştuk. Ama tabii ki onu yapmak mümkün değil, ben de pek izin vermem. Çünkü takımdaki dengelerin bozulmasını, kulübümüzün borçlanmasını istemem. Burası gayet iyi bir şekilde giden düzenli bir kulüp. Onun için bu birden bire olacak bir şey değil. Önümüzdeki yıllar mutlaka buradan bir şampiyon çıkacak." diye konuştu.


"Bazı şanssızlıkları yenemiyorsunuz"


Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon bazı şanssızlıklar yaşadığını da dile getirerek, şöyle devam etti:


"VAR sayesinde de sıkıntılar yaşadık, bizim öyle 7-8 puanımız gitti. Zaten fazla söylediğin zaman da suçlu oluyorsun, haklıyken, haksız duruma düşüyorsun. Sivasspor çok mütevazı bir takım, taraftarı da öyle. Bu sene mükemmel bir birlik, beraberlik yakaladık. Taraftarla futbolcuların bütünleşmesi muhteşemdi. Bazen bazı şanssızlıkları yenemiyorsunuz, bunun başında da sakatlıklar ve cezalar geliyor."


- Mert Hakan, Emre ve Fatih'e olan transfer teklifleri


Savunma oyuncusu Fatih Aksoy, orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a transfer teklifleri geldiğini aktaran Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:


"Kendileri de ayrılmak istiyor, gayet normal. Ayrılmak istiyor derken, transfer teklifi geliyor onlara. Bana göre haklarıdır, gidebilirler. Çünkü herkes Mert Hakan'a kızıyor, penaltı olayından dolayı. Ama bana göre de bir bakmaları gerekiyor, Mert Hakan geçen sene burada 8-9 maç oynamış, bunun 3 tanesi ilk 11 gerisi hep yedek. Biz geldikten sonra da Mert Hakan bütün maçları oynayan ve takıma çok maç kazandıran arkadaşların başında geliyor. Emre de Fatih de öyle. Fatih'in yerini değiştirdik ve orada çok iyi oynamaya başladı. O arkadaşların gitmeleri tabii ki hakları. Hepsinin bir hedefi vardır, onların da hedefi var. Onların yerine mutlaka iyi oyuncular bulmamız şart, onu da bulacağız, sorun değil. Önemli olan iskelet kadroyu korumaktı, biz onu koruduk. Sadece giden arkadaşlarımızın yerine ve biraz da takımımızı kuvvetlendirmek için ekstra oyuncular almamız gerekiyor."


Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:15 

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Fatih Aksoy itirafı! 'Haklarıdır, gidebilirler. - Son Dakika Spor
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