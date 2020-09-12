Rıza Çalımbay'dan Sergen Yalçın'a geçmiş olsun mesajı

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, korona virüs test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabından paylaştığı geçmiş olsun mesajında, "Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)