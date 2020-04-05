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Rıza Çalımbay'dan Süleyman Seba paylaşımı
19 dakika önce
Futbol hayatı boyunca yalnızca Beşiktaş forması giyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba'nın 94. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.
Futbol hayatı boyunca yalnızca Beşiktaş forması giyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süleyman Seba'nın 94. yaş gününü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kutladı.
Süleyman Seba döneminin efsane kaptanlarından Rıza Çalımbay, Süleyman Seba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
"Süleyman Seba'yı 94. yaş gününde saygıyla ve minnetle anıyorum. İyi ki doğdun, her zaman kalbimizdesin... #SüleymanSeba." - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:56 Kaynak: İHA
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