Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması - Son Dakika

Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay transfer gündeminin üst sıralarında yer alan isimlerden Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını, gelecek sezon Emre Kılınç ile Fatih Aksoy'un da takımda olmayacağını resmen açıkladı.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay transfer gündeminin üst sıralarında yer alan isimlerden Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe ile anlaştığını, gelecek sezon Emre Kılınç ile Fatih Aksoy'un da takımda olmayacağını resmen açıkladı. Deneyimli teknik adam, üç futbolcunun ayrı takımlarda forma giyeceğini belirtti.

Sivasspor'un teknik patronu Rıza Çalımbay, katıldığı radyo programında önemli açıklamalarda bulundu. Çalımbay, önce Galatasaray ile prensipte anlaşan ancak daha sonra Fenerbahçe ile el sıkışan Mert Hakan Yandaş ile ilgili net konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, 25 yaşındaki orta sahanın gelecek yıl sarı-lacivertli formayı giyeceğini kaydederek, "Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe ile anlaştı. Mert Hakan gelecek sezon Sivas'ta olmayacak. O iş bitti, Mert Hakan gitti" ifadelerini kullandı.Çalımbay, adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç ve Beşiktaş'tan kiralanan Fatih Aksoy'un da takımdan ayrılacağını dile getirdi. Rıza Çalımbay, "Gelecek sezon Fatih Aksoy, Emre Kılınç ve Mert Hakan ayrı takımlarda olacaklar. 3 futbolcu da bizimle birlikte önemli aşama kaydettiler" diye konuştu.

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- Yandaş
Mert Hakan Yandaş, Rıza Çalımbay, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 11:54 Kaynak: DHA

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