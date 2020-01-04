Rıza Çalımbay: "Emre ve Mert Hakanın bir yere gitme şansı yok" | Transfer Haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Emre ve Mert Hakanın bir yere gitme şansı yok' | Transfer Haberleri - Son Dakika Spor

Rıza Çalımbay: "Emre ve Mert Hakanın bir yere gitme şansı yok" | Transfer Haberleri

7 saat önce

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini ifade ederek, "Devre arası kısa olmasına rağmen iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.

Rıza Çalımbay:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir ilk yarı geçirdiklerini ifade ederek, "Devre arası kısa olmasına rağmen iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Burada 1 hafta kalacağız. 2 gün sonra kupa maçı, sonra Beşiktaş ile oynayacağız. Yoğun bir tempoya gireceğiz. Bugün gördüğünüz gibi takımın yüzde 60ı yok. Onların hepsi bugün gelecek ve yarın tam takım olarak başlayacağız. İlk yarıda yaptığımız güzel şeylerin yanında hatalar da oldu. Onları burada çalışarak, konuşarak düzeltmeye çalışacağız. İkinci yarı ilk yarı gibi olmayacak, zor olacak. Bütün takımlar takviye yapacak. Her şeye hazır olmak için çalışmamız gerekiyor. Zor geçecek ikinci yarı. Onun için bizim oynadığımız oyunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Mutlaka 3-4 takviye yapmamız gerekiyor, ona da çalışıyoruz. Biliyorsunuz tabii ikinci yarı transfer yapmak çok zordur. İstediğin oyuncuyu almak istesen de fiyat açısından yüksek olabilir. Onun için bizim takımımıza uyacak iyi arkadaşları almaya çalışacağız. Bulduklarımız da var ve 1 hafta içinde bitireceğiz. Mevkiden ziyade 3 arkadaşımızı eksikti Gençlerbirliği maçında ve oyun değiştirecek ismimiz yoktu. Alacağımız arkadaşlar o şekilde olacak" dedi.


EMRE VE MERT HAKAN HAKKINDA


Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaşın transfer durumu hakkında da Çalımbay, "Şimdi biz onu kapattık. Bu saatten sonra ne Emre ne Mert Hakanın bir yere gitme şansı yok. 10-12 güne lig başlıyor. Onların da gitmeye niyetleri yok. Buradan bence devre arası gitmeleri dezavantaj olabilir. Bu sezonu çok iyi bitirip daha kuvvetli bir şekilde gidebilirler. Sözleşmeleri sezon sonu bitiyor. İkinci yarıya konsantre olmaları gerekiyor. Onların da kendi oyunlarının üstüne çıkmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.


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Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:49 
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