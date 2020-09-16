SPOR Rıza Çalımbay Erzurum'a galibiyet için gideceğiz

Rıza Çalımbay: Erzurum'a galibiyet için gideceğiz

SİVAS, (DHA) - SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, "İyi bir takımımız var. Takımıma çok güveniyorum. Erzurum'a galibiyet için gideceğiz. Puana ihtiyacımız var" dedi.

Ligin 2'nci haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay, takımın durumu ve hazırlıklarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ligin ilk haftasında oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçında sahaya iyi bir oyun yansıtamadıklarını anlatan Çalımbay, "Zaman zaman da iyi oynadık. Pozisyonlarımız da vardı. Beklemediğimiz anda goller yedik. İkinci yarı toparlandık ve gayet iyi oynamaya başladık. Pozisyonlar da bulduk ancak atamadık. Ben takımıma inanıyorum. İyi bir takımımız var. İyi futbolculardan kurulu. Bize zaman lazım. Önümüzdeki 2 maçı çok iyi bitirirsek ve arayı da çok iyi değerlendirirsek istediğimiz duruma geleceğiz" diye konuştu.

"GALİBİYET İÇİN GİDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması için de konuşan Çalımbay, Erzurum'a galibiyet amacıyla gideceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ilk maçını kazanarak moral elde ettiğini belirten Çalımbay, "Bizim de iyi bir duruma gelmemiz için puana çok ihtiyacımız var. Oradan iyi bir neticeyle dönmemiz gerekiyor. Arkadaşlarımız her şeyin farkında. 1 saat süren bir toplantı yaptık. Bundan sonra herkes daha iyisini yapacaktır. Ben takımıma çok güveniyorum. Geçen seneden daha alternatifli bir takım kurduk ama uyum açısından zaman lazım. O zaman dolana kadar da iyi gitmeye çalışacağız" dedi.

"FAYÇAL FAJR HAZIR GELDİ"

Çalımbay, Faslı orta saha oyuncusu Fayçal Fajr'ın transferi konusunda ise "Bütün gayemiz kamp döneminde almaktı ama olmadı. Lig başladıktan sonra aramıza katıldı. Hazır durumda geldi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da onunla başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Taraftarlara da seslenen Çalımbay, "Onlar varken, bizim sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Taraftar bizim için çok büyük güçtü. Alanyaspor maçında onlar olsa çok farklı olabilirdi. Taraftarlarımız sahamızda hiç mağlubiyetimizi görmedi. Onlar bizim için çok büyük güç. Biz hem ligde hem de Avrupa'da çok iyi bir Demir Grup Sivasspor'u izletmek istiyoruz" dedi.