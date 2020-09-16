Rıza Çalımbay, fanatik Sivassporlu Hatice'yi kulüpte misafir etti - Son Dakika

Rıza Çalımbay, fanatik Sivassporlu Hatice'yi kulüpte misafir etti

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle ameliyat olan ve narkozun etkisiyle hastanede, "Beni Rıza Çalımbay gardaşım ameliyat etti" diyen fanatik Sivasspor taraftarı Hatice Esra Poyraz'ı tesislerde misafir etti.

Rıza Çalımbay, fanatik Sivassporlu Hatice'yi kulüpte misafir etti, System.String[]

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle ameliyat olan ve narkozun etkisiyle hastanede, "Beni Rıza Çalımbay gardaşım ameliyat etti" diyen fanatik Sivasspor taraftarı Hatice Esra Poyraz'ı tesislerde misafir etti.

Sivasspor aşığı Hatice Esra Boyraz'ın geçirdiği ameliyatın ardından narkozun etkisinde, kendisini Rıza Çalımbay'ın ameliyat ettiğini söylemişti. Daha sonra videoyu izleyen Teknik Direktör Çalımbay, Hatice Esra Boyraz ve ailesini Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde ağırladı.

Deneyimli teknik adam sosyal medya hesabından yapılan ziyaretin fotoğrafını paylaşarak, "Sevgili Hatice Esra sağlığına kavuşarak bizi ziyarete geldi. Kendisine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" notunu yazdı. - SİVAS

Rıza Çalımbay, Hatice Çarpar, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay, fanatik Sivassporlu Hatice'yi kulüpte misafir etti - Son Dakika Spor

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