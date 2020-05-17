Rıza Çalımbay: "Futbolcuların yüzde 90'ı tedirgin, bu ortamda oynamak istemiyor" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Futbolcuların yüzde 90'ı tedirgin, bu ortamda oynamak istemiyor"

- Rıza Çalımbay: "Futbolcuların yüzde 90'ı tedirgin, bu ortamda oynamak istemiyor" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "12 Haziran çok erken" "Teknik adamların fikri alınmadı" "Ligler eylül ayında başlayabilirdi" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, liglerin başlaması için riskin...

- Rıza Çalımbay: "Futbolcuların yüzde 90'ı tedirgin, bu ortamda oynamak istemiyor"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"12 Haziran çok erken"

"Teknik adamların fikri alınmadı"

"Ligler eylül ayında başlayabilirdi"

SİVAS - Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, liglerin başlaması için riskin tamamen ortadan kalması gerektiğini belirerek, 12 Haziran tarihinin erken olduğunu söyledi. Futbolcuların salgın sürecinde tedirgin olduğunu söyleyen Çalımbay, "Futbolcu arkadaşların yüzde 90'ı tedirgin. Bu ortamda dahi oynamak istemiyor. Bizde hiç antrenmana çıkmayan arkadaşımız var" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine liglerin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çalımbay, Süper Lig karşılaşmalarının 12 Haziran'da başlayacak olmasının erken alınmış bir karar olduğunu söyledi. Bu süre zarfında hiçbir oyuncunun tam olarak hazır olamayacağını kaydeden deneyimli teknik adam, "60 güne yakın izin verildi. Kimse istediği antrenmanları yapamadı. Bu boşluk lige verilen aranın neredeyse iki katı. Bu yüzden sporcuların hazırlanması çok zor. Vakalar ve risk devam ederken liglerin başlatılması bence çok büyük yanlış. Risk yoksa zaten biz oynamak istiyoruz ama risk varsa da oynamak istemiyoruz. En küçük riske girmek istemiyoruz. 'Evden çıkmayın, mesafeyi koruyun, maske takın' deyip sonradan arkadaşları alıp, oynatmamız biraz tezat oluyor. Risk tamamen bittikten sonra futbol oynanması gerekiyor. Önemli olan insan sağlığı. Dikkat etmemiz gereken bir sürü şey var. Futbolda temassız oynama gibi şansın yok. Antrenmanlarda bile ister istemez temas oluyor. En iyisi risk olmadan ligleri başlamak gerekiyor. Risk ve vaka varsa bence oynanmaması gerekiyor. Birkaç vaka varken, maçları iptal ettik. Şimdi vakalar varken maçları oynatmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olsun, Bilim Kurulumuz olsun, mükemmel çalışıyorlar. Güzel bir gidişat var. Futbolu bu riske katmak çok doğru değil" diye konuştu.

Futbolcuların salgın sürecinden tedirgin olduğunu kaydeden Çalımbay, "Futbolcuların yüzde 90'ı tedirgin. Bu ortamda oynamak dahi istemiyor. Bizde hiç antrenmana çıkmayan arkadaşımız var. Ona da saygı duyuyoruz. Şu an iyi bir ortam yok. Herkes bezgin, gergin ve düşünceli. Risk ortadan kalkınca futbolun o zaman başlaması lazım" dedi.

"Teknik adamların fikri alınmadı"

12 Haziran'da liglerin başlatılmasına karar verilirken hiçbir teknik adamdan fikir alınmadığını söyleyen Rıza Çalımbay, bu durumun çok acı verici olduğunu söyledi. Çalımbay, "Futbolun içinde olan, futbolu oynatan, arkadaşları motive etmeye çalışan bizleriz ama bizlerle maalesef bir görüşme olmadı. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i aradım. 'Bizleri bir araya getirin, görüşelim ve güzel bir fikir bulalım.' dedim ama maalesef bunların hiç biri olmadı. Bana göre Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği ve Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği de yeteri kadar ağırlığını koyamadı. Oyuncuların taleplerini gündeme getiremediler. Doğru düzgün bir organizasyon olunamadı" şeklinde konuştu.

"Ligler eylül ayında başlayabilirdi"

Hafta içinde birçok futbol kulübünde korona virüs vakasına rastlanıldığının hatırlatılması üzerine Çalımbay, "Ligler başlayınca bu kadar pozitif vakanın çıkması durumunda liglerin oynatılması imkansız. Beşiktaş, Erzurumspor gibi takımlar 14 gün karantinada. Bazı arkadaşlarımız da böyle. Oyuncular darmadağın oldu. Nasıl lige hazırlanacaksınız ki? Bana göre belli bir süre kafa olarak dinlenmeleri gerekiyor. Benim kendi düşüncem ligler eylül ayında başlayabilirdi. Ligden önce 8 maç oynanabilirdi. Yüzde yüz çözüm bulunabilirdi. Sıkıştırıp oynatmak bence doğru değil. Akıllı bir şekilde karar vermemiz gerekiyor. Ligde en avantajlı takımlardan birisiyiz. Biz de lig oynansın istiyoruz ama riskin az olduğu dönemde maçlar başlasın" değerlendirmesinde bulundu.

Rıza Çalımbay: Futbolcuların yüzde 90'ı tedirgin, bu ortamda oynamak istemiyor

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 12:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Futbolcuların yüzde 90'ı tedirgin, bu ortamda oynamak istemiyor' - Son Dakika Spor
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