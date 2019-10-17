Son Dakika Haberleri: Rıza Çalımbay Galatasaray Maçı Öncesi Konuştu
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay Galatasaray Maçı Öncesi Konuştu

Rıza Çalımbay Galatasaray Maçı Öncesi Konuştu

1 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında puanlar hedeflediklerini belirterek, "Ankaragücü'nü yendikten sonra Galatasaray maçının anlamı bizim için çok daha büyük olacak. İyi bir konumdayız ve onu da kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında puanlar hedeflediklerini belirterek, " Ankaragücü'nü yendikten sonra Galatasaray maçının anlamı bizim için çok daha büyük olacak. İyi bir konumdayız ve onu da kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Rıza Çalımbay Galatasaray Maçı Öncesi Konuştu

Rıza Çalımbay, Galatasaray, Ankaragücü, Sivasspor, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12 
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