Rıza Çalımbay Galatasaray Maçı Öncesi Konuştu
1 saat önce
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında puanlar hedeflediklerini belirterek, "Ankaragücü'nü yendikten sonra Galatasaray maçının anlamı bizim için çok daha büyük olacak. İyi bir konumdayız ve onu da kaybetmek istemiyoruz" dedi.
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında puanlar hedeflediklerini belirterek, " Ankaragücü'nü yendikten sonra Galatasaray maçının anlamı bizim için çok daha büyük olacak. İyi bir konumdayız ve onu da kaybetmek istemiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:12
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