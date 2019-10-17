Rıza Çalımbay Galatasaray Maçı Öncesi Konuştu

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında puanlar hedeflediklerini belirterek, " Ankaragücü'nü yendikten sonra Galatasaray maçının anlamı bizim için çok daha büyük olacak. İyi bir konumdayız ve onu da kaybetmek istemiyoruz" dedi.