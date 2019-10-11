Rıza çalımbay: galatasaray maçından puanlar hedefliyoruz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray maçında puanlar hedeflediklerini belirterek, " Ankaragücü'nü yendikten sonra Galatasaray maçının anlamı bizim için çok daha büyük olacak. İyi bir konumdayız ve onu da kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 4 günlük iznin ardından ligde deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve şut çalışmasının ardından antrenman sona erdi. Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka, izinli olan Hugo Vieira ile ülkesinin milli takımında bulunan Aaaron Appindangoye antrenmana katılmadı.

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay, ligde geride kalan 7 haftalık peridoyu değerlendirerek, "Çok iyi oynadığımız veyahut istemediğimiz şekilde oynadığımız maçlar da oldu. Her şeye rağmen konumumuz gayet iyi. Önemli olan tabi ki bu istikrarı devam ettirmemiz gerekiyor. Şimdi yeni bir periyoda giriyoruz. Bu sene lig çok zor geçecek her takım açısından. Ankaragücü'nü yendikten sonra Galatasaray maçının anlamı bizim için çok daha büyük olacak. İyi bir konumdayız ve onu da kaybetmek istemiyoruz. Onun için İstanbul 'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Takıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Kesinlikle oradan çok iyi bir sonuçla döneceğiz. Galatasaray'ı, o saha ve atmosferini iyi biliyoruz. Hepsini arkadaşlarımızla da konuştuk. Antrenmanlarımızı iyi şekilde geçirip orada da çok güzel bir maç oynayacağımız. Puan veya puanlarla döneceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Futbolcuların göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu kaydeden Çalımbay, "Ligde geride kalan haftalarda gösterdiğimiz performans gayet iyiydi ama tabii ki bu Galatasaray maçı için yetmez daha da üstüne çıkmamız gerekiyor. Sakat olan arkadaşlarımız Emre ve Barış takıma döndü. Bu da bizim için bir avantaj" dedi.

"HEDEFİMİZ BÜTÜN MAÇLARI KAZANMAK"

?Ligde hiçbir zaman maç seçmediklerini söyleyen Çalımbay, "Bizim bütün gayemiz oynadığımız maçları kazanmak. Antrenörlüğe başladığından beri hiçbir zaman bunu değiştirmedim. İçeride de dışarıda da galibiyet için oynuyoruz. Galatasaray maçında alacağımız tedbirlerimiz, dikkat edeceğimiz şeyler var. Galatasaray belki de yabancısını en fazla kullanan takım. Bazen 11 kişi ile sahaya çıkabiliyorlar. İyi oyunculara sahipler. Benim oyuncularım da iyi futbolcular, maçlarda iyi oynuyorlar, çok iyi mücadele ediyorlar. Biz kendimize inanacağız ve güveneceğiz. Neyimiz var neyimiz yok sahaya dökeceğiz" dedi.

"KALBİMİZ, GÖNLÜMÜZ MEHMETÇİKLE"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı da değerlendiren Çalımbay, "Bütün kalbimiz, gönlümüz her şeyimiz orada. İnşallah iyi bir şekilde oradan döneriz ve istediğimiz şeyler gerçekleşir. Her şeyimizle biz oradayız. İşimiz gereği şu an buradayız ama her zaman kafamızın bir köşesi orada. Bir tek Mehmetçiğimizin kanı akmasın, bir şey olmasın. Türk milleti için hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.