- Rıza Çalımbay: "Galibiyete ihtiyacımız vardı"

Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay:

"Mükemmel mücadele ettik"

"İyi bir galibiyet aldık"

SİVAS - 1-0'lık Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi bir galibiyet aldık. Buna çok ihtiyacımız vardı. Şimdi önümüzdeki Göztepe maçına bakacağız" dedi.

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile gerçekten güzel bir maç oynadık. Ondan önceki maçlarımızda gayet iyi geçiyordu. Oynadığımız oyunu bir türlü skora yansıtamıyorduk. Bu maç bizim için her açıdan çok önemliydi. Mutlaka bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu. İyi bir kadroya sahip bir takım, bu nedenle zor bir maç olacağını biliyorduk. Maç başlar başlamaz ve sonuna kadar mükemmel mücadele ettik. İyi fırsatlar yakaladık birini değerlendirebildik. İkinci yarı Karagümrük iyi oynadı. Bizde ona göre kontra atağı düşündük ama maalesef son pasları değerlendiremedik. Onları değerlendirebilseydik kolay bir galibiyet olabilirdi. Ama çok zorlandık. İyi bir galibiyet aldık. Buna çok ihtiyacımız vardı. Şimdi önümüzdeki Göztepe maçına bakacağız" diye konuştu.