Rıza Çalımbay: "Çıkış yapmamız gerekiyor" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Çıkış yapmamız gerekiyor"

20.12.2020 12:37

- Rıza Çalımbay: "Çıkış yapmamız gerekiyor" Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Çok zorluklar yaşadık" "Hedefimiz 3 puan" DG Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Konyaspor maçı belki de en geniş kadro ile sahaya çıkacağımız bir maç olabilir.

- Rıza Çalımbay: "Çıkış yapmamız gerekiyor"

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay:

"Çok zorluklar yaşadık"

"Hedefimiz 3 puan"

SİVAS - DG Sivasspor'un deneyimli Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Konyaspor maçı belki de en geniş kadro ile sahaya çıkacağımız bir maç olabilir. Bir çıkış yapmamız gerekiyor. İnşallah bunu da Konya"da gerçekleştireceğiz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, tüm dünyanın Kovid-19 salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bundan hem biz hem de diğer takımlar etkilendi. Böyle bir süreçte lig maçlarını oynamak çok zor. Çok zorluklar yaşadık. Bazı maçlara 13-14 kişi çıktık sahaya. Şimdi biraz daha rahatız. Avrupa kupalarından tabii ki elenmek istemezdik. Son 2 maçta bayağı şanssızlıklar yaşadık oyuncu bakımından. Avrupa kupalarında çok iyi işler yapacağımıza inanıyordum ama böyle şanssızlıklar yaşayacağımızı da düşünemedik. Avrupa'da bir şeyler yapmak için çok uğraştık ülkemizde puanda kazandırdık" dedi.

"Hedefimiz 3 puan"

Artık lig maçlarına odaklanacaklarını kaydeden Çalımbay, "Ligde Konyaspor ile karşılaşacağız. Bu maçta galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Orada kendi sahamızda oynuyormuşuz gibi galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Konyaspor da sezon başında gibi değil toparlandı. Benim de yakından tanıdığım bir takım. Çok zor bir maç olacak ama kesinlikle hedefimiz 3 puan. Başka bir şey düşünmüyorum onu da almak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.

"Elimizde yedek bir stoperimiz yok"

Oyuncularında üç günde bir maç yapmaktan dolayı bir yorgunluk oluştuğunu kaydeden Çalımbay, "Elimizde yedek bir stoperimiz yok. Bunlar problem değil. Sahaya çıkacağız ve elimizden geleni yapacağız. Konyaspor maçı belki de en geniş kadro ile sahaya çıkacağımız bir maç olabilir. Bir çıkış yapmamız gerekiyor. İnşallah bunu da Konya'da gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

"Kupada finale kadar"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Giresunspor ile oynadıkları maçı ve son 16 turunda eşleştikleri Adana Demirspor maçını da değerlendiren Çalımbay, "Giresunspor maçını 1-0 kazandık. Giresunspor iyi bir takım ve ligde de iyi gidiyorlar. Maçın sonuna kadar çok iyi mücadele ettiler. Çok iyi konsantre olmuşlardı. Biz de son dakikaya kadar maçı bırakmadık ve 1-0 kazandık. Kupada diğer takımlarda zor kazandı. Maçlar zor geçti. Adana Demirspor'un da Süper Lig'e yakın bir kadrosu var ve bunu da Trabzon'da gösterdi. Adana Demirspor maçı da kolay olmayacak iyi oynuyorlar dikkat edeceğiz. Finale kadar tüm maçları iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışacağız. O zamana kadar eksiklerin aramıza döneceğini ve takımın toparlanacağına inanıyorum" dedi.

"Antalyaspor maçını tribünden seyrettim"

Koronavirüs salgınından kendisinin de etkilendiğinin ve bu süreçte takımdan uzak kaldığının hatırlatılması üzerine Çalımbay şunları söyledi:

"Tüm yardımcılarıma güveniyorum, yıllarda beraber çalışıyoruz. Onun için hiçbir sıkıntı yaşamadım. Antalyaspor maçını tribünden seyrettim. Oradan da gerekli talimatları verdim arkadaşlarıma. Tabi ki elinizin kolunuzun bağlı olduğu şeyler oluyor. Örneğin Maccabi Tel-Aviv maçını final maçı gibi görüyordum en büyük hedeflerimden bir tanesiydi o maç. Çok sayıda oyuncumuzun eksik olmasından dolayı bunu başaramadık. Bizim için kötü oldu yoksa biz oradan da çok rahatlıkla tur atlayabilirdik. Maccabi Tel-Aviv bizden daha iyi bir takım değildi." şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay: Çıkış yapmamız gerekiyor
Rıza Çalımbay: Çıkış yapmamız gerekiyor
Rıza Çalımbay: Çıkış yapmamız gerekiyor
Rıza Çalımbay: Çıkış yapmamız gerekiyor
Rıza Çalımbay: Çıkış yapmamız gerekiyor
Rıza Çalımbay: Çıkış yapmamız gerekiyor

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Konyaspor, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Çıkış yapmamız gerekiyor' - Son Dakika Spor


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