Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yukatel Denizlispor'u yenerek deplasmanda galip gelememe sıkıntısını aştıklarını belirtti.



Ligde iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Çalımbay, "Bulunduğumuz konum şu an itibarıyla iyi, mutluyuz. Bana göre ligin başı sayılır. Baktığımız zaman büyük takımların başka sıkıntıları da var. Hem Avrupa kupalarında hem de ligde oynuyorlar. O yüzden tam lig havasına girilemedi." diye konuştu.



Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin bu süreçte kazanacağı puanların çok önemli olduğuna işaret ederek, "Hem içeride hem dışarı da kazanılan puan ya da puanlar çok önemli. Biz de bunun kıymetini biliyoruz. Mutluyuz ama önemli olan bir istikrar yakalayıp bunu çok iyi şekle getirmek. Kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.



- "Bütün gayemiz ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek"



Öncelikli hedeflerinin ilk yarıyı iyi bir konumda tamamlamak olduğunun altını çizen Çalımbay, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şu anda baktığınız zaman bizim yaptığımız güzel şeyler var. En çok yerli oyuncu oynatan, en çok süre veren takımız. Bu bir ayrım değil, arkadaşlarımızda bir şey gördüğümüz zaman oynatmaya çalışıyoruz. Bu seneki en iyi transferlerimiz bana göre Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt ama önemli olan istikrarı korumak. Devre arası mutlaka birtakım değişiklikler yapmamız gerekecek. Onu da gerekli şekilde yapacağız. Buradaki dengeleri bozup bir şeyler yapmamız mümkün değil. Çünkü mütevazı bir kadromuz var, o yüzden de arkadaşlarımın çalışmalarında, her şeyinden çok memnunum. Bütün gayemiz ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek, ikinci yarıda da iyi bir istikrar yakalayıp devam etmemiz gerekiyor. Ligin ikinci yarısı daha zor olacak. Herkes transfer yapacak, eksiğini giderecek ve daha zor bir lig olacak."



- "Galip gelmek için ne gerekiyorsa sahada yapacağız"



Deneyimli teknik adam, Sivasspor'un ligin 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaşmayı da değerlendirerek, "Bu maçı da iyi şekilde bitirmek istiyoruz, kolay bir maç olmayacak. Konyaspor çok dirençli bir takım, maç zor geçecektir. Rakip takımın yüzde 80'ini tanıyorum. Takımıma da bunu anlattım, bu maçın kolay olmayacağını, çok zor geçeceğini söyledim. Bizi zor bir maç bekliyor ama sabredeceğiz, 90 dakika neyimiz var neyimiz yok vereceğiz, akıllı şekilde hareket edeceğiz. Galip gelmek için ne gerekiyorsa sahada yapacağız." yorumunu yaptı.



Rıza Çalımbay, taraftarlardan karşılaşmaya ilgi göstermelerini istedi.



- Antrenman



Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. Isınma bölümünün ardından gruplar halinde pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı tamamladı.



Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katılmadı.

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