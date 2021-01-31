Rıza Çalımbay: "Gollerimiz VAR'dan döndü" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Gollerimiz VAR'dan döndü"

31.01.2021 18:57
Rıza Çalımbay:

Alanyaspor mağlubiyeti sonrası konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, " 2 tane gol de biz atıyoruz.

Alanyaspor mağlubiyeti sonrası konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, " 2 tane gol de biz atıyoruz. İkisi de VAR'dan geri dönüyor. O yüzden bizim için değişik ve şansız bir maç oldu" dedi.

Süper Lig'in 22. haftasında Sivasspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim için biraz değişik bir atmosfer oldu çünkü dün maça başladık bugün bitirdik. Dünkü maçta da kötü oynamadık. Saha şartlarına rağmen iyi mücadele ettik. Tek üzüldüğümüz şey orada biz gol attıktan sonra maç keşke iptal edilseydi. Ben hakem arkadaşa, 6 ve 10'uncu dakikada söyledim; 'maçı iptal edin, top sekmiyor bile' diye. Hatta Salih topu aldı hakemin önünde yere bıraktı, top sekmiyor oynamayalım diye ama devam etti. Ne zaman ki biz gol yedik birkaç dakika sonra maçı iptal etti. Değişik bir ortamdı. Bugün de ilk yarı iyi oynadık, kötü oynamadık. Sadece bugün yaptığımız şey, defans olarak çıkarken top kaptırmak ve kontratağa yakalanıp gol yemek. Hele ki son yediğimiz gol inanamıyoruz. Top auta giderken bizim arkadaşımıza çarpıyor ve gol oluyor. 2 tane gol de biz atıyoruz. İkisi de VAR'dan geri dönüyor. Bir tanesine tamam diyelim ama ikincisi bence ofsaytla bir alakası yok gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Kendi açılarından değişik ve şansız bir karşılaşma olduğunu aktaran Çalımbay, "O yüzden bizim için değişik ve şansız bir maç oldu. Tabii burada bireysel hata ön plana çıkıyor özellikle defansif açıdan. Böyle hatalar yaparsanız, mağlup olmanız gol yemeniz mümkündür. O yüzden değişik bir maç olduğu için değişik şeyler de oluyor maalesef. Bugün özellikle ikinci golü yiyince bugünkü maçta istediğimiz kurguyu kuramadık. Biraz sıkıntı yaşadık. Girdiğimiz pozisyonları da doğru düzgün değerlendiremedik. Son paslarımıza da dikkat edemedik. Analiz yaptığımız zaman, biz baktık istatistiklerde Alanyaspor'dan daha üstünüz. Alanya'nın bugünkü maçta mesela hiç korneri yok. Bizim kornerlerimiz var. Alanya'dan daha fazla topla oynamışız. Daha çok şut atmışız. Bir sürü şey var ama önemli olan bunu skora yansıtmaktı. Maalesef onu da bugün yansıtamadık. İstemediğimiz şekilde bugün 2-3 gol atmamıza rağmen mağlup olduk" diye konuştu.

(Erdal Anak/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rıza Çalımbay: 'Gollerimiz VAR'dan döndü' - Son Dakika


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