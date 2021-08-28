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Rıza Çalımbay: "Göztepe'den 3 puan alacağız" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Göztepe'den 3 puan alacağız"

28.08.2021 11:56

- Rıza Çalımbay: "Göztepe'den 3 puan alacağız" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Ülkemize çok güzel puanlar kazandırdık" "Bizim için lig yeni başlıyor" DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Göztepe maçını çok iyi bitirmemiz gerekiyor.

- Rıza Çalımbay: "Göztepe'den 3 puan alacağız"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Ülkemize çok güzel puanlar kazandırdık"

"Bizim için lig yeni başlıyor"

SİVAS - DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, "Göztepe maçını çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Kendi taraftarımıza da sesleniyorum; çok az seyirciye oynuyoruz. Bizim taraftarımız bu değil. Taraftarımızı yanımızda istiyoruz. 3 puanı almak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamada bulundu. Ligdeki diğer takımlardan daha önce sezonu açtıklarını söyleyen Çalımbay, "Herkesten önce maçlar oynadık. Biz her zaman Bolu'da fizik ve kondisyona dayalı kamp yaparız. Kampın sonlarına doğru 1-2 tane hazırlık maçı oynarız. Daha sonra da yurtdışına giderek 5-6 tane hazırlık maçı yaparız maç ki tempomuzu kazanalım diye. Bu sene direkt Avrupa kupası maçlarına başladık. Rakiplerimiz liglerinin iyi takımlarıydı. Bu maçlar çok tempolu geçti ve 2 takımı da eledik. Takımında bir yorgunluk başladı. Daha sonra Kopenhag ile eşleştik. Gerçekten çok iyi bir takım. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir ekip. Sivas'ta çok iyi bir maç yaptık onlarla ve bu maçın ardından da sakatlıklarımız başladı. 4 stoperimiz birden sakatlandı. Çok büyük eksikliklerle gittik. Erdoğan Yeşilyurt ve çok şey beklediğimiz Pedro Henrique de yoktu. Geçtiğimiz sezon Maccabi Tel-Aviv maçına da aynı şekilde gittik" diye konuştu.

"Trabzonspor maçının ertelenmesini teklif ettik"

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile oynadıkları mücadele öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı'yı aradığını söyleyen Çalımbay, "İkimizin de Avrupa maçı çok zor. 'Siz de izin verirseniz TFF'ye başvuralım ve maçımızı ileti tarihe alalım' dedim. Kendisi de ilk önce olumlu baktı ama daha sonra aradığında oynamak istediklerini söyledi. Biz o maçı oynamasaydık Caner Osmanpaşa ve Samba Camara sakatlanmayacaktı. Onlar olsaydı eğer Kopenhag maçının sonucu hiç belli olmazdı. Onlar olsaydı bu golleri yiyeceğimize kesinlikle inanmıyorum. Trabzonspor da dinlenmiş şekilde oraya gidecekti ve 3-0 yenileceklerine kesinlikle inanmıyorum. Bu maç ertelenseydi bu sonuçlar alınmayacaktı belki" şeklinde konuştu.

"Ülkemize çok güzel puanlar kazandırdık"

Son 2 sezonda Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiklerinin altını çizen Çalımbay, "Çok iyi mücadele ederek ülkemize çok güzel puanlar kazandırdık. Arkadaşlarımıza söylemek hiçbir şey bulamıyorum. Maça da çok iyi başladık. İlk golü yedikten sonra ister istemez bir düşüş oldu. Değişiklikler yaptık ama defansımızın göbeğini bir türlü oturtturamadık. O bölgede sıkıntı yaşadık. Bir takım için en önemli yer defanstır. Ben takımımla gurur duyuyoruz. Son maç hariç bütün oynadığımız maçlarda çok iyi oynadık" dedi.

"Taraftarı stadyuma çağırıyorum"

Yarın oynayacakları Göztepe maçına ilişkin de konuşan Çalımbay, "Göztepe maçını çok iyi bitirmemiz gerekiyor. Kendi taraftarımıza da sesleniyorum; çok az seyirciye oynuyoruz. Bizim taraftarımız bu değil. Taraftarımızı sahaya çekmemiz gerekiyor. Dün Kopenhag da dolu tribünlere karşı oynadık. Aynısı biz de yapabiliriz. Taraftarımızı yanımızda istiyoruz. Onlarla beraber nasıl namağlup gittiysek yine aynı şekilde gitmemiz gerekiyor. Bizim için lig yeni başlıyor Göztepe ile. Bu maçta da 3 puanı almak için ne gerekiyorsa yapacağız. İzinden sonra sakat arkadaşlarımız da dönecek ve ondan sonra bambaşka şekilde sahaya çıkacağız" cümlelerine yer verdi.

Rıza Çalımbay: Göztepe'den 3 puan alacağız
Rıza Çalımbay: Göztepe'den 3 puan alacağız
Rıza Çalımbay: Göztepe'den 3 puan alacağız
Rıza Çalımbay: Göztepe'den 3 puan alacağız
Rıza Çalımbay: Göztepe'den 3 puan alacağız
Rıza Çalımbay: Göztepe'den 3 puan alacağız
Rıza Çalımbay: Göztepe'den 3 puan alacağız

Rıza Çalımbay, Trabzonspor, Sivasspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Göztepe'den 3 puan alacağız' - Son Dakika Spor


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