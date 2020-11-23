- Rıza Çalımbay: "Karabağ maçı bizim final maçımız"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Hakem hatalarından çok puanımız gitti"

"Sivasspor kimseyi kırmayan bir camia"

SİVAS - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Karabağ ile oynayacakları mücadeleyi değerlendiren DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Karabağ maçı bizim final maçımız. Bu maçı aldığımız taktirde iddiamızı devam ettireceğiz. Kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımız da bunun farkında" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı camianın gündemine ilişkin resmi internet sitesine konuştu. 20 seneye yakın futbol oynadığını hatırlatan Çalımbay, "En fazla 3-4 kart görmüşümdür. Benim hakemlerle aram her zaman iyidir. Antrenörlük hayatına geçtiğiniz zaman takımını korumak zorundasın. Bizim söylediğimiz ve itiraz ettiğimiz şeylerin hepsi doğru. Biz, yanlış ve ya hak etmediğimiz bir şey için mücadele etmiyoruz. Biz, hiçbir zaman hakem hatasından puan kazanmadık ama hakem hatalarından çok puanımız gitti" açıklamasını yaptı.

"Her zaman Sivasspor'un hakkını koruyacağız"

Hakemlerin VAR'ı iyi kullanmadığını söyleyen Çalımbay, "Şimdi ki hakemlerin önünde VAR duruyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en başarılı hakemlerinden biri VAR'ın başında duruyor ve Fatih Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonunu çözemiyorlar. Sen o penaltıyı çözemiyorsan orada durmayacaksın. VAR'daki arkadaşın da sahadaki arkadaşın da hatası var. Galatasaray maçında bu pozisyonun daha büyüğü vardı ama verilmedi penaltımız. Geçen sezon da bir sürü haksızlıklar oldu. Biz her zaman Sivasspor'umuzun hakkını koruyacağız. Haklıysak bazı şeyleri dile getirmeye hakkımız var. Kimseyi kırmadan yapıyoruz bunu" şeklinde konuştu.

"Hakemlerle ilgili daha konuşmayacağım"

Hakemlerle ilgili artık açıklamada bulunmayacağını da belirten Rıza Çalımbay, "Hakem arkadaşlarımızla ilgili bir konuşma yapmayacağım. Hakemler VAR sistemi olmasına rağmen hata yapıyor. Bu da böyle devam edecek. Ben Rıza Çalımbay olarak, hiçbir hakem arkadaşımız, 'bunu yaptı, şunu yaptı' diye konuşmak istemiyorum. Kendi işime bakacağım. Bir sürü sorun yaşıyoruz. Fatih Karagümrük maçında 9 tane eksikle maça çıktık. Mükemmel futbol oynadık. Hakem o penaltıyı verene kadar takımımız gayet iyiydi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. 1 puan aldığımız için üzüldük tabi. Max Gradel son bölümde o golü atsa, belki maçı da kazanıp dönecektik. Ben kırıcı bir insan değilim. Hakem arkadaşları kötüleyerek puan almak istemiyoruz. İstemeyiz de Allah korusun. Bir takımın hakkını yiyip de hakemin hatasıyla puan almayı Allah nasip etmesin ama hakem arkadaşlarımız da bizim puanlarımızı vermesin kendi hatalarından dolayı. Benim istediğim bu. Geçen seneden beri Sivasspor'a inanılmaz hatalar yapıldı. Sivasspor; mütevazi ve kimseyi kırmayan bir camia. Nasıl bizim hakemlere saygımız varsa, hakemlerin de bize saygısı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Karabağ maçı bizim final maçımız"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü Karabağ ile karşılaşacakları ve bu maçı tüm Türkiye için oynayacaklarını kaydeden deneyimli teknik adam, "Şu an tek düşüncemiz bu maç. Karabağ maçı bizim final maçımız. Bu maçı aldığımız taktirde iddiamızı devam ettireceğiz. Kazanmamız gerekiyor. Oyuncularımız da bunun farkında. En büyük sıkıntımız kamuoyunun da bilgisi gibi çok eksiğimiz var. Bu şekilde hem Avrupa maçlarımızı hem de lig maçlarımızı oynayacağız. Biz belli bir zaman sonra çok daha iyi olacağız. Karabağ iyi bir takım. Oyun disiplinimizi koparır ve kendimizi veremezsek, hep oyunun içinde olmazsak o zaman bizim için çok zor bir maç olur. İlk maçta oynadığımız gibi oynarsak güzel bir şekilde sonuçlandırabiliriz. Bu maçı alabilirsek iddiamız devam edecek" diye konuştu.