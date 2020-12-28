Rıza Çalımbay: Haklıyken haksız konuma düştük - Son Dakika

Rıza Çalımbay: Haklıyken haksız konuma düştük

28.12.2020 22:12
Rıza Çalımbay: Haklıyken haksız konuma düştük, System.String[]

"O golleri yemememiz gerekiyordu""Beni en çok üzen kaptanımızın kırmızı kart görmesi oldu""Sergen Yalçın benim arkadaşım, birlikte oynadık"Olgucan KALKAN / İstanbul, - Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti.

"O golleri yemememiz gerekiyordu"

"Beni en çok üzen kaptanımızın kırmızı kart görmesi oldu"

"Sergen Yalçın benim arkadaşım, birlikte oynadık"

Olgucan KALKAN/ İstanbul, - Süper Lig'in 15'inci haftasında Beşiktaş sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bütün hedeflerinin puan ya da puanlar almak olduğunu dile getirdi. Maça iyi başladıklarını ifade eden Rıza Çalımbay, "Maçın başında net bir pozisyon yakaladı. Golü yiyene kadar ortaya bir maçtı. Biz o pozisyonu göremedik. Bana göre oyuncularım yapmaması gereken bir hareket yaptılar. Hakem orada öyle şeylere izin vermez. Haklı olarak kart gösterdi. Ancak gol pozisyonunda hakem haklı mı, haksız mı bilmem. Bu duruma gelmememiz gerekiyordu. Maç centilmence devam ediyordu. Pozisyon bulmaya çalışıyorduk. Biz bu konuları kendi aramızda halledeceğiz. Yapılan doğru bir şey değil. Kaptanın dikkatli olması gerekiyordu. Kaptanımızın daha dikkatli olması gerekiyordu. Telefonun oraya gelmemesi, hakeme gösterilmemesi gerekiyordu. Biz ilk defa böyle bir şey yaşamadık. Geçen sene de bu sene de haksızlıklar oldu. Bütün takımlara oluyor. Onun yeri orası değildi. 11 kişi kalmamız gerekiyordu. 11 kişi olsak sonuç farklı olabilirdi. Burada konuşacağımız şey yediğimiz goller. O golleri yemememiz gerekiyordu. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Buraya gelene kadar 2 maç çok iyi oynadık. Deplasmanda iyi oynayarak kazandık. Bu sene dış sahalarda ilk kez yenildik. Beni en çok üzen kaptanımızın kırmızı kart görmesi oldu. Kırmızı olmasa farklı bir maç olabilirdi" dedi."HAKLIYKEN HAKSIZ KONUMA DÜŞTÜK"Tecrübeli teknik adam, Hakan Aslan'a tribünden verilen telefon ve sonrasında mücadelenin hakemi ile yaşanan olayla ilgili olarak, "Telefon tribünden gelmiş hakeme gösterilmesi için. Hakem orada sarı kart gösteriyor sonrasında oyunumuz bir yere vuruyor. Hakem ikinciyi gösteriyor. Haklıyken haksız konuma düştük. Bizim canımız yandı. Kimseye bir şey olmadı. Burada Beşiktaş takımının bir şeyi yok. Mücadelelerini verdiler, hak ettikleri bir galibiyet aldılar" diye konuştu."SERGEN YALÇIN BENİM ARKADAŞIM, BİRLİKTE OYNADIK"

Sergen Yalçın'ın kendisinin arkadaşı olduğunu ve birlikte oynadıklarını dile getiren Rıza Çalımbay, "Güzel günlerimiz oldu. Beşiktaş her zaman büyük takımdı. Her zaman böyle yerlerde olması normaldir. İyi bir kadroya sahipler. Eksikleri vardı ama yerlerine oynayacak oyuncuları vardı. Bizim gibi değiller, geniş bir kadroları var. Bu konumda olmaları normal. Sergen hocaya da başarılar diliyorum. Ama dediğim gibi yaşanan olayların Beşiktaş ile alakası yok" şeklinde konuştu.

Rıza Çalımbay, Sergen Yalçın, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: Haklıyken haksız konuma düştük - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme Exxen'in yeni dizisi 'Şeref Bey'den ilk fragman geldi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay'a karşı ilk galibiyetini aldı Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti
Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim         
21:54
Gençler, eksi 39 derecede maskeli yarı çıplak dans partisi düzenledi Gençler, eksi 39 derecede maskeli yarı çıplak dans partisi düzenledi         
21:43
Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi         
21:13
Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı Antalya'da yollar göle döndü, sürücüler araçlarında mahsur kaldı         
21:01
Sınır komşumuzda yakıt dolu tankere düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi Sınır komşumuzda yakıt dolu tankere düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi         
20:37
Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu         
19:56
Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı         
17:59
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 22:29:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Çalımbay: Haklıyken haksız konuma düştük - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei