Rıza Çalımbay: "Hedefimiz finale kalmak" - Son Dakika
Üye Girişi

Rıza Çalımbay: "Hedefimiz finale kalmak"

02.03.2022 19:58
Rıza Çalımbay: "Hedefimiz finale kalmak"

Fatih Karagümrük'ü sahasında 1-0 yenen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Attığımız gol de muhteşem bir goldü.

Fatih Karagümrük'ü sahasında 1-0 yenen DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Attığımız gol de muhteşem bir goldü. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi hedefimiz kalan maçı kazanıp finale kalmak" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Fatih Karagümrük'ü konuk eden ve sahadan 1-0 ayrılarak bir üst tura çıkan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Kupada iki senedir biz Avrupa'ya gidiyoruz. Bu sene hedeflerimizden birisiydi Avrupa. Maalesef ligde istediğimiz gibi gitmedik. Avrupa'ya gitmenin en kısa yollarından bir tanesi bu. Bu maçı mutlaka geçmemiz gerekiyordu. Bunun bir sıkıntısı vardı. Hem iyi bir takıma karşı oynuyorduk hem de ligde en çok oynadığımız bir takıma karşı oynuyorduk. Çok kaliteli futbolcuları da var, bu nedenle çok dikkat etmemiz gerekiyordu. Çünkü tek maç ve telafisi de yok. Ona göre akıllı bir şekilde oynadık. Zaman zaman defansta karşıladık zaman zaman önde bastık. Gerçekten herkes çok iyi mücadele etti. Çok iyi konsantre olduk. Gol pozisyonlarımız da vardı. Kazanan biz olduk. Attığımız gol de muhteşem bir goldü. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Şimdi hedefimiz kalan maçı kazanıp finale kalmak" ifadelerini kullandı.

(Oğuzhan Sarzep - Demet Karakuş/İHA)

Rıza Çalımbay: Hedefimiz finale kalmak

YORUMLAR
500
Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Demir Grup Sivasspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından Sivasspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rıza Çalımbay: 'Hedefimiz finale kalmak' - Son Dakika


Son Dakika
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
19:05 Bir zam daha! Motorine 1 lira 51 kuruş, benzine ise 88 kuruş zam geldi
18:43 Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 20:23:06. #1.13#
SON DAKİKA: Rıza Çalımbay: "Hedefimiz finale kalmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement