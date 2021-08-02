Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'ın hedefi tur atlamak Açıklaması

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile yapacakları karşılaşmayı kazanarak Sivas'a avantajlı dönmeyi ve tur atlamayı hedeflediklerini belirtti.

Çalımbay, kulüp tesislerinde antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u eleyerek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'un ligde 21. maçlarını oynadığını ve lider olduğunu dile getiren Çalımbay, "Çok tehlikeli bir takım. Hem hücumları hem orta sahası gerçekten iyi, golü düşünen bir takım. Herkesin elenecek diye baktığı maçı deplasmanda 4-1 kazandılar." dedi.

Çalımbay, Dinamo Batum ile 2 zorlu maç oynayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İki tane çok zor maç oynayacağız, hiçbir rakipten korkmuyorum ama sakatlık olduğu zaman kötü oluyor. Şuanda da 7-8 sakatımız var. Oynamayacak arkadaşlarımız var, o yüzden biraz canımız sıkkın. Onun dışında bir sorun yok, geri kalan arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Bütün amacımız gruptan çıkmak. Geçen sezon şanssızlık yaşadık ve gruptan çıkamadık. Kesinlikle gruptan çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağız. En zor rakibimiz de Batum. Turu geçmek için her şeyi yapmak zorundayız. Çok iyi şekilde mücadele edip oradan avantajlı şekilde dönmemiz lazım."

"Hemen hemen transfer çalışmalarımız bitti"

Son olarak Azubuike Okechukwu'yi kadrolarını kattıklarını aktaran Çalımbay, "Kulübümüzün belli bir bütçesi var, onu aşmamız mümkün değil. Hiçbir zaman oyunculara öyle astronomik rakamlarla bonservisler ödeyip transfer yapmamaya çalışıyoruz. Hemen hemen transfer çalışmalarımız bitti." diye konuştu.

Çalımbay, alternatifli bir kadro kurduklarını belirterek, "Maalesef sakatlık gibi şanssızlıklar yaşadığınız zaman bazen transfer yapmak zorunda kalıyorsunuz. İnşallah öyle bir şey yaşamayız. Oyunculardan alacağımız verim çok önemli. Onun için bütün gayreti gösteriyoruz. Bazı arkadaşlarımız net şekilde hazır değil, Azubuike dün geldi, 2 gün sonra mecburen resmi maça çıkacak." ifadelerini kullandı.

Gole dönük orta saha oyuncusu Max Gradel'in, Dinamo Batum maçına yetişmesinin mümkün olmadığını bildiren Çalımbay, rövanş maçına yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

Top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Dinamo Batum ile Demir Grup Sivasspor, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da Batumi Stadı'nda karşılaşacak.