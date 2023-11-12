Rıza Çalımbay ilk sınavını verdi! Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında RAMS Başakşehir'i Muleka'nın attığı golle 1-0 yendi. Siyah-beyazlılar, RızaÇalımbay ile çıktığı ilk maçından galip ayrıldı.
Burak Yılmaz ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile ilk sınavına çıktı. Çalımbay, daha önce Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçtan da galip ayrılmıştı.
Karşılaşmanın 37. dakikasında Bahtiyar Zaynutdinov, Opoku ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi. Oyuncunun tedavisi sonrası değişiklik işareti geldi.
Sakatlanan Bahtiyar Zaynutdinov'un yerine 41. dakikada Rachid Ghezzal oyuna dahil oldu. Cezayirli futbolcu, devre arasında ise oyundan çıktı. Ghezzal yerine Onur Bulut oyuna girdi.
55'de sol çaprazda Rebic'in harika ara pasıyla topla buluşan Muleka kalecinin üstünden topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçta başka gol olmayınca Rıza Çalımbay'ın öğrencileri sahadan galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
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