Son Dakika Haberleri: Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'ın açıklamaları - Son Dakika Spor

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Esenler Erokspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyun disiplininden kopmadıklarını söyleyen Çalımbay, şu ifadeleri kullandı: "Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık, güzel galibiyet aldık. Kupa maçlarına ciddi bakmak gerekiyor. Ters ve iyi bir takıma karşı oynadık. Onların 3-4 maçını seyrettik, ona göre geldik. Dezavantajlarımızdan biri suni çimde oynamamızdı, zor geldi. Bazı arkadaşlarımız yeni oynadı. Yeni Malatyaspor'a karşı en önemli maçlarımızdan birini oynayacağız. Bu maçı mutlaka iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. 4 final maçımız vardı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Bunlardan biri de Malatyaspor maçı olacak  Zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız Yatabare'nin cezalı olması. İyi şekilde ayrılacağız, takıma güveniyorum."


Türkiye Kupası, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Esenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ferdi Kadıoğlu'nun performansı Fenerbahçeli taraftarları mest etti!
Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 yendi Tolgay Arslan: Oynayamadığım için mutsuzum, geceleri uyuyamıyorum Vedat Muriç'ten Deniz Türüç'e: Hadi başka kapıya

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 05:37:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]