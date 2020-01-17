Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi kötü - Son Dakika
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Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi kötü

6 saat önce

Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olan, birçok şampiyonluk ve kupa kazanan, futbolseverlerce "Atom Karınca" olarak adlandırılan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 19 Ocak Pazar günü siyah-beyazlı ekibe karşı 30. sınavını verecek.

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Futbolculuk döneminde Beşiktaş'ta sembol olan, birçok şampiyonluk ve kupa kazanan, futbolseverlerce "Atom Karınca" olarak adlandırılan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, Süper Lig'de 19 Ocak Pazar günü siyah-beyazlı ekibe karşı 30. sınavını verecek.


Tecrübeli teknik adam, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele verdi.


Çalımbay, teknik direktörlük yaptığı Göztepe, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Sivasspor, Mersin İdmanyurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Konyaspor ile Beşiktaş'a karşı çıktığı 29 resmi maçın sadece 4'ünde galibiyet gördü.


Bu maçlarda siyah-beyazlılar Çalımbay'ın takımlarına karşı 17 galibiyet elde ederken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.


Çalımbay yönetimindeki Sivasspor'un Beşiktaş'a karşı performansı


Sivasspor'u 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013'ün ardından bu sezon yeniden çalıştıran Çalımbay, kırmızı-beyazlı ekibin başında ligde Beşiktaş'a karşı 7 kez mücadele etti.


Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Beşiktaş'ı 3 kez mağlup ederken, 3 defa sahadan mağlup ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti.


Rıza Çalımbay, Beşiktaş'a karşı en fazla Sivasspor'un başında sahaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcı, Sivasspor ile farklı dönemlerde Beşiktaş'a karşı 7 maça çıkarken, Denizlispor ile 5, Eskişehirspor ile 4, Antalyaspor ile 3, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Mersin İdmanyurdu ile ikişer, Göztepe, MKE Ankaragücü, Konyaspor ve Trabzonspor ile birer kez siyah-beyazlı ekibe karşı mücadele verdi.


Çalımbay'ın Beşiktaş'a karşı kazandığı maçlar


Rıza Çalımbay, Süper Lig'de Beşiktaş'a karşı Sivasspor'un başında 3, Kasımpaşa'nın başında ise 1 kez kazandı.


Bu mücadelelerde Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, rakibi Beşiktaş'ı 3-0 ve iki kez de 1-0'lık skorlarla mağlup etti, Kasımpaşa ise Beşiktaş engelini 2-1'le geçmeyi başardı.


Rıza Çalımbay, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a karşı tek sınavını Denizlispor'un başında verdi. Çalımbay'ın ekibi mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı.


Beşiktaş'a karşı 30. maçına çıkacak


Sezon başında göreve getirildiği Demir Grup Sivasspor'a altın çağlarından birini yaşatan Rıza Çalımbay, teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı 30. sınavına çıkacak.


Ligin ilk yarısını 37 puanla lider tamamlayan kırmızı-beyazlılar, 30 puanla 5. sırada bulunan Beşiktaş engelini de aşarak ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.


Rıza Çalımbay'ın, çalıştırdığı takımlardaki Beşiktaş'a karşı karnesi şöyle:


Sivasspor 3-0 Beşiktaş


Konyaspor 2-2 Beşiktaş


Trabzonspor 0-2 Beşiktaş


Beşiktaş 2-0 Antalyaspor


Antalyaspor 0-0 Beşiktaş


Beşiktaş 3-0 Antalyaspor


Kasımpaşa 2-1 Beşiktaş


Beşiktaş 3-3 Kasımpaşa


Beşiktaş 2-1 Mersin İ.Y


Mersin İ.Y 0-1 Beşiktaş


Beşiktaş 0-0 Çaykur Rizespor


Sivasspor 0-1 Beşiktaş


Beşiktaş 0-1 Sivasspor


Sivasspor 1-1 Beşiktaş


Beşiktaş 3-1 Sivasspor


Sivasspor 1-0 Beşiktaş


Beşiktaş 2-1 Sivasspor


Beşiktaş 3-2 Eskişehirspor


Eskişehirspor 0-1 Beşiktaş


Eskişehirspor 0-2 Beşiktaş


Beşiktaş 2-0 Eskişehirspor


Beşiktaş 2-0 Denizlispor


Beşiktaş 2-0 Denizlispor


Beşiktaş 2-2 Çaykur Rizespor


Ankaragücü 1-1 Beşiktaş


Denizlispor 1-2 Beşiktaş


Beşiktaş 2-2 Denizlispor


Denizlispor 0-1 Beşiktaş


Göztepe 0-6 Beşiktaş

Rıza Çalımbay, Denizlispor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:51 
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