Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi kötü - Son Dakika
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Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi kötü

25.02.2022 14:02
Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi kötü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 38 maçta sadece 7 galibiyet alabildi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı kariyerinde 11 farklı takımla çıktığı 38 maçta sadece 7 galibiyet alabildi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 11 farklı takımın başında Beşiktaş'a karşı mücadele etti.

Tecrübeli çalıştırıcı Göztepe, Denizli, MKE Ankaragücü, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Beşiktaş'a rakip olduğu 38 resmi müsabakanın sadece 7'sini kazanabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar, Çalımbay'ın takımlarına karşı 21 galibiyet elde ederken, 10 maç ise beraberlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ İLE 39. RANDEVU

Teknik Direktör Çalımbay, yarın kariyerinde Beşiktaş'a karşı 39. randevusuna çıkacak. 34 puanla 12. sırada yer alan Sivasspor, 41 puanla 6. sırada olan Beşiktaş'ı mağlup edip, maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi kötü
Rıza Çalımbay'ın Beşiktaş karnesi kötü

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Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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