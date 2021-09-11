Rıza Çalımbay'ın Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor!

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sarı-lacivertli ekibe karşı kariyerinde 12 farklı takımla çıktığı 41 maçta 11 kez kazanabildi.

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak olan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sarı-lacivertli ekibe karşı kariyerinde 12 farklı takımla çıktığı 41 maçta 11 kez kazanabildi. Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da tecrübeli Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, rakibine karşı şansı tutmuyor. Çalımbay, kariyerinde 12 farklı takımın başında Fenerbahçe'ye karşı mücadele etti. Deneyimli hoca Göztepe, Denizli, Ankaragücü, Beşiktaş, Eskişehirspor, Çaykur Rizespor, Mersin İdman Yurdu, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 41 resmi maçın sadece 11'ini kazanabildi. Bu maçlarda sarı-lacivertliler, Çalımbay'ın takımlarına karşı 23 galibiyet elde ederken, 7 maç ise beraberlikle sona erdi. Çalımbay'ın 42. maçı Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 42. randevusuna çıkacak. 1 puanla 16. sırada yer alan Sivasspor, 9 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi hedefliyor. - SİVAS

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