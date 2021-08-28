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Rıza Çalımbay'ın Göztepe'ye karşı karnesi - Son Dakika

Rıza Çalımbay'ın Göztepe'ye karşı karnesi

28.08.2021 15:57
Rıza Çalımbay'ın Göztepe'ye karşı karnesi, System.String[]

Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sarı-kırmızılı ekibe karşı kariyerinde çıktığı 8 maçta sadece 3 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, sarı-kırmızılı ekibe karşı kariyerinde çıktığı 8 maçta sadece 3 galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 3. haftasında yarın Göztepe ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, rakibine karşı eşit istatistiklere imza attı.

Çalımbay, kariyerinde 5 farklı takımın başında Göztepe'ye karşı mücadele etti. Tecrübeli çalıştırıcı; Denizlispor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Konyaspor ve Sivasspor ile Göztepe'ye karşı çıktığı 9 resmi maçın sadece 3'ünü kazanabildi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ekip, Çalımbay'ın takımlarına karşı 3 galibiyet elde ederken, 3 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi.

Çalımbay'ın Göztepe'ye karşı 10. maçı

Rıza Çalımbay, yarın kariyerinde Göztepe'ye karşı 10. randevusuna çıkacak. Ligde puanı bulunmayan ve 19. sırada yer alan Sivasspor, 1 puanla lider konumda olan 14. basamakta yer alan Göztepe'yi mağlup edip, ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor. - SİVAS

Rıza Çalımbay'ın Göztepe'ye karşı karnesi
Rıza Çalımbay'ın Göztepe'ye karşı karnesi

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay'ın Göztepe'ye karşı karnesi - Son Dakika Spor


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