Rıza Çalımbay: Kalan 2 maçımızı en iyi şekilde bitirmek istiyoruz

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Tek amacımız kalan 2 maçımızı çok iyi bir şekilde bitirmek. Ardından devre arasında daha iyi çalışıp, hazırlıklarımızı yapacağız" dedi. Çalımbay, devre arasında takımı bozmadan 1-2 takviye yapmak istediklerini ifade etti.

Süper Lig'in 15'inci haftasında dün Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Demir Grup Sivasspor ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turu rövanş maçında karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular düz koşu, pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "Yeni Malatyaspor maçını geçtikten sonra Fenerbahçe maçının anlamı daha büyük oldu. Taraftar açısından mükemmel bir atmosfer vardı. Çok çekişmeli bir lig maçı oldu. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan oynadık. Özellikle son paslarımızda biraz daha dikkatli olabilseydik, belki daha rahat maç oynayabilecektik. Bundan sonra daha dikkatli olmamız gerektiğini arkadaşlarımızla konuştuk. Özellikle deplasmanlarda daha çok pozisyona giriyoruz, bunları değerlendirmemiz lazım. Yoksa sıkıntı yaşayabiliyoruz. Dünkü maç her açıdan iyi oldu. Tek amacımız kalan 2 maçımızı çok iyi bir şekilde bitirmek. Ardından devre arasında daha iyi çalışıp, hazırlıklarımızı yapacağız" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU DÜŞÜNÜYORUZ AMA YETMEZ"

Demir Grup Sivasspor'un, şampiyonluk yarışının içinde var olup olmadığı sorusu üzerine Çalımbay, "Bunu diyebilmemiz için bizim bazı şeyleri tam yapmamız gerekiyor. Taraftarımıza da büyük görev düşüyor. Fenerbahçe maçında stadyumun dolduracaklarını biliyorduk ama Malatya ve Kayseri deplasmanında bizim taraftarımız muhteşemdi. Oraya kadar gelerek kendilerine ayrılan yerde bizi desteklemeleri çok iyiydi. Önemli olan diğer maçlarda stadyumun dolması. Bu takım için çok büyük destek oluyor. Onlarla beraber bu yolda gitmek gerekiyor. Yönetim üzerine düşeni yapıyor. Kimsenin maddi bir sıkıntısı olmadı. Her şey şuan gayet iyi. Şampiyonluğu tabi düşünüyoruz ama bunlar yetmez" diye konuştu.

"TAKIMI BOZMAK İSTEMEM"

Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile transfer söylemlerini de cevaplayan Çalımbay, "Arkadaşlarla sürekli konuşuyoruz. En iyi neyse karar verilecek ama ben takımı bozmak istemem. Devre arası 1-2 isim mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. Mevcut arkadaşlarımız takımı buraya kadar getirdi. Onların en küçük şekilde mağdur olmasını istemiyorum. Biz mütevazı bir takımız. Gidişatı bozmadan oyuncu almamız lazım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rıza Çalımbay'ın açıklamaları

-Antrenmandan detaylar