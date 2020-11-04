Rıza Çalımbay: "Karabağ maçı final niteliğinde" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Karabağ maçı final niteliğinde"

04.11.2020 16:08
Rıza Çalımbay:

- Rıza Çalımbay: "Karabağ maçı final niteliğinde" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bütün gayemiz galibiyet üzerine" "Şanssızlıklar yaşadık" "Maçı kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları...

- Rıza Çalımbay: "Karabağ maçı final niteliğinde"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Bütün gayemiz galibiyet üzerine"

"Şanssızlıklar yaşadık"

"Maçı kazanırsak büyük avantaj yakalayacağız"

SİVAS - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Karabağ mücadelesinin kendileri için final niteliğinde olduğunu vurguladı. Çalımbay, "Bütün gayemiz galibiyet üzerine" dedi.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta mücadelesinde yarın Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı ağırlayacak. Grupta henüz puanla tanışamayan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Final niteliğinde bir maç oynayacaklarını belirten Rıza Çalımbay, tek amaçlarının kazanmak olduğunu dile getirdi.

"Her türlü riski göze alacağız"

Maça kazanmak için çıkacaklarını ifade eden Çalımbay, "Karabağ takımına hoş geldin diyoruz. Kardeş takımımız, kardeş ülkemiz ve onların acılarını da paylaşıyoruz. Depremde kaybettiğimiz bütün kardeşlerimizin acılarını da paylaşıyoruz, hepsine Allah rahmet eylesin. Biz tabi ki dost bir ülkeyiz ama sahada da tabi ki mücadele edeceğiz. İki taraf da kazanmak için oynayacak, biz de kazanmak için oynayacağız. Bizim bu maçı mutlaka iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü iddiamızı devam ettirmemiz için çok önemli. Buradan alınacak her puan çok çok önemli. Biz her zaman söylüyoruz hem ülkemiz hem kendimiz için oynuyoruz bu maçı. Biz bu maçı çok iyi bir şekilde bitirdiğimiz takdirde kesinlikle iddiamız devam edecek. Şu anda da hala devam ediyor. Hala oynanacak 4 maç var biz, bu maçları çok iyi bir şekilde bitireceğimize inanıyoruz. İki tane oynadığımız maç vardı, ikisinde de gol attık, gol atabiliyoruz. Maalesef yediğimiz goller de oldu. Şimdi bu maçta bütün gayemiz galibiyet üzerine. Onun için her türlü riski de göze alacağız. O maçı kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Tabi ki eksik arkadaşlarımız olabilir, dinlendirmek istediğimiz arkadaşlarımız olabilir. Öyle bir şanssızlığımız da var. 2 gün sonra da Galatasaray ile final gibi bir maç oynayacağız. Karabağ maçı bizim için final niteliğinde bir maç. Mutlaka bunu çok iyi bir şekilde bitirmek zorundayız" dedi.

"Gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz"

Grupta zor maçlar oynadıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Oynadığımız maçlar kolay maçlar değil. Grup kolay değil, Karabağ ve Maccabi Tel-Aviv takımları iyi takımlar. Villarreal zaten iyi bir takım. Onun için bu maçlarda her şey olabilir. Çok dikkatli bir şekilde davranmamız gerekiyor. Her şeyden önce Avrupa kupalarında gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz kesinlikle. Kalan 3 maçı da kazanmaya çalışacağız ama bizim için bu maç final niteliğinde bir maç. Bizim her şeyden önce koskoca bir ligimiz var. Türkiye Kupamız var. Zaten bizim takımın hiç dinlenme şansı diye bir şey yok. Onun için burada aksilikler, sıkıntılar hepsi yaşanıyor. Bizden daha büyük bütçelere sahip olan takımlar daha çok oyuncu alan takımların hepsi elendiler. Hem de umulmadık takımlara elendiler. İyi oynuyoruz, ne Maccabi Tel-Aviv maçında, ne de Villarreal maçında kötü oynadık. İkisinde de iyi oynadık ve çok güzel goller attık. Ama ikisinde de şanssızlık yaşadık" diye konuştu.

"Çok büyük bir avantaj yakalayacağız"

Yarın oynanacak Karabağ maçını yendikleri taktirde avantajlı duruma geçeceklerini de sözlerine ekleyen Çalımbay, "Bizim takım tam olduğu zaman inanıyorum ki bu gruptan kesinlikle çıkacağız. Ama önemli olan önce bu maçı geçmemiz. Maçı geçebilirsek çok büyük bir avantaj yakalayacağız. Bizim sadece sıkıntılarımız sakat ve yorgun olan arkadaşlarımız. Tek dezavantajımız o. Önümüzde kocaman bir lig var ve daha ligin başındayız. 21 takımla oynayacağız ve arkasından Türkiye Kupası var. Yani maçlar bitmiyor, maçlar çok. O yüzden de önümüze ve işimize bakmamız gerekiyor. Tek düşüncem sahamızdan galibiyetle ayrılmak, başka düşüncem yok" ifadelerini kullandı.

Uğur Çiftçi: "İyi sonuçlar almak istiyoruz"

Sivasspor'un deneyimli futbolcularından Uğur Çiftçi ise yarın iyi bir maç olacağını söyleyerek, "Azerbaycan bizim dost takımımız. Ülke olarak her zaman yanlarındayız. İyi bir maç olacak, inşallah iyi olan kazanır ama kazanan taraf biz olmak istiyoruz. İçeride iyi oynayıp iyi sonuçlar almak istiyoruz. İnşallah bu maçta buna başlayacağız. Galibiyet serimizi de bundan sonra oynayacağımız Galatasaray maçıyla devam ettirmek istiyoruz. Maçlara her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışıyoruz. Veriyoruz, veremiyoruz, oluyor, olmuyor maçın içinde kazanmak ve kaybetmek var. İllaki bütün arkadaşlarımız kazanmak için çıkıyor. Kaybediyoruz ama baktığımızda şanssız kaybediyoruz. İyi oyun oynuyoruz, bazen şanssız kaybediyoruz. Kaybetmememiz gereken maçları kaybediyoruz ve üzülüyoruz. Bazen üzülecek bile vaktimiz olmuyor. Pazartesi maç oynuyoruz, salı toparlanmaya çalışıyoruz, perşembe tekrar maç oynuyoruz. Arkadaşlarımızla daha iyi olmak için oturup konuşuyoruz" açıklamasını yaptı.

Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde
Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde
Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde
Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde
Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde

Rıza Çalımbay, Karabağ, Avrupa, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Karabağ maçı final niteliğinde' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi ABD Başkanını belirleyecek olan kritik 2 eyalette son durum İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak
Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı         
16:25
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı         
15:33
Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler         
15:17
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu         
14:52
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Ünlü sunucu Eser Yenenler koronavirüsü yendi Ünlü sunucu Eser Yenenler koronavirüsü yendi         
14:15
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı         
12:27
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 16:46:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Çalımbay: "Karabağ maçı final niteliğinde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei