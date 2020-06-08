Rıza Çalımbay: "Ligi en iyi yerde bitireceğiz" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Ligi en iyi yerde bitireceğiz"

Çalımbay, kulübün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maç haftasına girildiğini anımsattı.

Rıza Çalımbay:

Çalımbay, kulübün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maç haftasına girildiğini anımsattı.


Maçın önemine dikkati çeken Çalımbay, "Tek gayemiz kendi sahamızda oynayacağımız ilk maçımızı kazanmak. Uzun bir aradan sonra oynamak kolay değil." ifadelerini kullandı.


Bu süreçte hiç hazırlık maçı yapmadıklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:


"Hazırlık maçı oynayabilseydik bizim için çok büyük avantaj olacaktı. Bizim en çok canımızı sıkan sakat oyuncularımız. Hakan Arslan ve Fernando Andrade'nin sakatlığı biraz daha ciddi. Bu da bizim için dezavantaj oldu. Çünkü geniş bir kadromuz yok, bunun dışında hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten iyi çalıştık, imkan verildiği ölçüde, zamanı da çok iyi değerlendirerek çok iyi antrenmanlar yaptık. Fiziksel olarak eksik arkadaşlarımız var. Onlar da bir iki hafta içinde yüzde 100 hazır olur. Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak, başka bir düşüncemiz yok. Takımıma yürekten inanıyorum ve güveniyorum. Tabii ki taraftarla oynasaydık daha güzel şeyler olabilirdi. İyi şekilde mücadele ederek kalan 8 maçımızı en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ligi de iyi bir yerde bitireceğiz."


"Maçlarımızı kazanmamız gerekiyor"


Ligin başlamasıyla birlikte kıran kırana maçların oynanacağını belirten Rıza Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:


"Kalan 8 maç hem yukarısı hem de aşağısı için çok önemli. Çoğu maçımız altımızda olan ve zor durumda olan takımlarla. Bizim maçlarımız onun için daha zor geçecek. Yukarıdaki takımlar da birbirleriyle oynayacak, bu da bizim avantajımız. Bu yüzden maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Kendimizi biliyoruz, sezonun ilk yarısında nasıl ki güzel bir istikrar yakalamışsak aynı şekilde olmaya çalışacağız."


Rıza Çalımbay, Hakan Arslan, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 06:49 

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Ligi en iyi yerde bitireceğiz' - Son Dakika Spor
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