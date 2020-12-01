Rıza Çalımbay: "Maçın kaderini hakemler belirlemesin" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Maçın kaderini hakemler belirlemesin"

01.12.2020 16:30

- Rıza Çalımbay: "Maçın kaderini hakemler belirlemesin" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Sivasspor adına çok üzülüyorum" "Benim Galatasaray'a saygım sonsuzdur" DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakem hatalarına tepki göstererek, "Biz takımlarla mücadelemizi yaparız ama...

- Rıza Çalımbay: "Maçın kaderini hakemler belirlemesin"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Sivasspor adına çok üzülüyorum"

"Benim Galatasaray'a saygım sonsuzdur"

SİVAS - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, hakem hatalarına tepki göstererek, "Biz takımlarla mücadelemizi yaparız ama maçı belirleyen hakem olursa tabi ki biz de o hatasını söyleyeceğiz. Maçın kaderini hakemler belirlemesin. Ben sadece Sivasspor'un hakkını korumaya çalışıyorum" dedi.

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da mücadele ederken, birçok sorunla karşılaştıklarını söyleyen Çalımbay, "Karabağ maçına 14 kişi çıktık. Göztepe maçına da çok eksik bir kadro ile çıktık. Biz haftada 3 tane maç oynuyoruz. Avrupa maçlarını hem ülkemiz hem de kendimiz için oynuyoruz. Göztepe karşısında gayet iyi oynuyorduk, Göztepe de iyi mücadele ediyordu. Ortada giden bir maç vardı. Maçta bariz bir ofsayt pozisyonu var. Bu önümüzde oluyor. Hakemi uyarıyoruz bakmıyorlar, 'VAR'a gidin' diyoruz gitmiyorlar. Bu yaşadığımız pozisyonlar bütün kamuoyunun kabul ettiği pozisyonlar ve bu pozisyonlardan biz gol yiyoruz. Takım adına, Sivasspor adına, taraftarımız adına çok üzülüyorum. Ben Sivaslıyım. Bunun için çok üzülüyorum" diye konuştu.

"Hiçbir takıma karşı saygısızlığımız olamaz"

Yapılan hatalardan dolayı konuşmak zorunda kaldığını belirten Çalımbay, "Bu hataların neden yapıldığını da bir türlü çözemedik. Açıklamamda örnek verdim; Karagümrük maçında, Galatasaray maçında, Göztepe maçında ve Rizespor maçında yapılan hataların hepsini söyledim. Galatasaray bölümünü almışlar, kendi kafalarına göre başka yere çekmeye çalışıyorlar. Onu yapamazlar. Galatasaray başkanı Cengiz Bey benim çok yakından tanıdığım birisidir. Çok yakın bir dostluğumuz var, arkadaşlığımız var. Fatih Terim benim zaten hocam. Beraber oynadık. Benim saygım sonsuzdur Galatasaray'a. Bizim hiçbir camia ile işimiz olmaz. Biz sadece hakemlerin hata yaptığını söylüyoruz. Bizim hiçbir takıma karşı saygısızlığımız olamaz. Biz sadece onlarla oynadığımız maçta yaşanan hakem hatalarını söylüyoruz. O hataları Galatasaray'a karşı yapsalar onlar da sesini çıkartması gerekiyor ki çıkartıyor da zaten. Biz burada sadece hakkımızı koruyoruz. Bizim ne Galatasaray ne de başka takımla dostluğumuzu bozamazlar" dedi.

"Hakemler VAR'ı kullanamıyor"

Çalımbay, futbolu çok sevdiğini ve maçlarda sadece futbol konuşmak istediğini vurgulayarak, "Ben hakem hatalarını konuşmak istemiyorum. Hakem hataları ile çok maç kaybettik. Biz zaten çok sıkıntılı durumdayız. Önümüzde Villarreal maçı var. Mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Çok eksiğimiz var. Bunlarla uğraşırken bir de hakem hatalarıyla uğraşmak istemiyoruz. Biz takımlarla mücadelemizi yaparız ama maçı belirleyen hakem olursa tabi ki biz de o hatasını söyleyeceğiz. Maçın kaderini hakemler belirlemesin. Hakemler VAR'ı kullanamıyor. Göztepe maçındaki pozisyon gözünün önünde 53 santim ofsayt. Sen bunu göremiyorsan tabi ki bunda kasıt arayacaksın. Karagümrük maçında arkadaşımız topa vuruyor sen buna penaltı çalıyorsan bunda kasıt arayacaksın. Galatasaray maçında 3 tane penaltı pozisyonu var. Birini verdi, ikisini vermedi. Ben sadece Sivasspor'un hakkını korumaya çalışıyorum. Hakemlerin yaptığı hataları söylemeye çalışıyorum. Göztepe maçında yapılan hatayı söylemememiz mümkün değil. Bunun dışında bizim kimseyle bir sorunumuz yok. Biz, Türkiye'nin en mütevazi kulüplerinden birisiyiz. Bizim onlara saygımız var. Onların da bize saygısı olsun. Hiçbir hakem hatasından maç kazanmadık ama hakemlerin yüzünden çok maç kaybettik" açıklamasını yaptı.

Rıza Çalımbay: Maçın kaderini hakemler belirlemesin
Rıza Çalımbay: Maçın kaderini hakemler belirlemesin
Rıza Çalımbay: Maçın kaderini hakemler belirlemesin
Rıza Çalımbay: Maçın kaderini hakemler belirlemesin

Rıza Çalımbay, Galatasaray, Sivasspor, Hakem, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Maçın kaderini hakemler belirlemesin' - Son Dakika Spor


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