Son Dakika Haberleri: Rıza Çalımbay: "Maçın sonuna kadar disiplinden kopmadık"
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Maçın sonuna kadar disiplinden kopmadık' - Son Dakika Spor

Rıza Çalımbay: "Maçın sonuna kadar disiplinden kopmadık"

6 saat önce

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Esenler Erokspor karşısında maçın başından sonuna kadar disiplinli oynadıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Rıza Çalımbay:

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Esenler Erokspor karşısında maçın başından sonuna kadar disiplinli oynadıklarını ve güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında DG Sivasspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar oyun disiplininden kopmadık, güzel galibiyet aldık. Ters ve iyi bir takıma karşı oynadık. Onların 3-4 maçını seyrettik, ona göre geldik. Dezavantajlarımızdan biri suni çimde oynamamızdı, zor geldi. Bazı arkadaşlarımız yeni oynadı" diye konuştu.


Süper Lig'in 14. haftasında oynayacakları Yeni Malatyaspor maçına da değinen Çalımbay, "En önemli maçlarımızdan birini oynayacağız. Bu maçı mutlaka iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. 4 final maçımız vardı. Biri gitti, 3'ü kaldı. Bunlardan biri de Malatyaspor maçı olacak. Zor olacağını biliyoruz. Tek sıkıntımız Yatabare'nin cezalı olması. İyi şekilde ayrılacağız, takıma güveniyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Esenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:08 Kaynak: İHA
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