Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın" - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Maçlar Antalya'da oynansın' - Son Dakika Spor

Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın"

6 saat önce

- Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Bütün takımlar Antalya'ya gelsin" "Tesisi tamamen kapattırdım" "Evimden dışarı çıkmıyorum" DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde...

- Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay:

"Bütün takımlar Antalya'ya gelsin"

"Tesisi tamamen kapattırdım"

"Evimden dışarı çıkmıyorum"

SİVAS - DG Sivasspor'un tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligin Antalya'da oynanıp tamamlanması önerisinde bulunarak, "Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" dedi.

Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, İhlas Haber Ajansı'na telekonferansla bağlanarak, açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Antalya'nın liglerin tamamlanması için en uygun yer olduğunu açıklayarak, "Bu maçları oynamak için iyi bir ortamın olması gerekiyor. Her şey bittikten sonra ya da daha azaldıktan sonra oynanması gerekiyor. Benim kendi düşüncem bütün takımların Antalya'ya gelmesi. Hatta 2. Lig takımları bile gelebilir. Çünkü bütün takımlar için orada otel, saha her şey var. Baktığınız zaman bilim adamlarının, profesörlerin, doktorların paylaştığı şeylerden bir tanesi de maçların sıcak yerlerde oynanması. Bence Antalya bana göre o konuda ideal. Her türlü şey var, saha da çok, otel de çok. Maçlar da gündüz yada akşam oynanırsa, artık herkeste stres, sıkıntı, gerginlik her şey var. Olaylarda inşallah düzelir o zamana kadar. Çarşamba, Pazar, Çarşamba, Pazar maçlar oynanıp neticelenebilir" şeklinde konuştu.

"Biz her türlü tedbirimizi aldık"

Takıma koronavirüs testinin yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine Çalımbay, "3 gün önce ben tesisi kapattırdım. Tesislerde personel de dahil hiç kimse durmuyor. Biz doktorumuzla beraber sürekli şekilde arkadaşlarımızı izliyoruz, bakıyoruz, konuşuyoruz. Herkes evinden dışarıya çıkmıyor. Bazı arkadaşlarımız burada değil Sivas dışındalar. Belli bir şey olmadıktan sonra kolay kolay test yapmıyorlar. Biz en küçük bir bulgu olduğunda ona da başvuracağız, ona da başvurduk tabii ki. Şu anda zor şartlar altında sıkıntılı günler geçiyor. Biz her türlü tedbirimizi aldık. Oyuncularımızla 2 günde bir doktorumuz görüşüyor. Bir tek oyuncular değil bu, aileleri, çocukları, oraya gelenler Biraz zor bir süreç olduğu için çok dikkat ediyoruz. Tesisimizi dezenfekte ettirdik. Toplanma tarihinden 1 gün önce bir daha dezenfekte ettireceğiz. Oraya tertemiz bir şekilde gideceğiz" yanıtını verdi.

"Evlerinde program yapıyorlar"

Oyunculara program verdiklerini ve evlerinde çalıştığını söyleyen Çalımbay, "Oyuncu arkadaşlarımıza evlerinde program var onları yaptırıyoruz. Birde koşmak istiyorlarsa bizim sahamıza gelebilirler. Futbolcular tesiste sadece sahayı kullanıyorlar. Kesinlikle malzeme giymek, orada duş yapmak yasak. Fitnes'ı kullanmak tamamen yasak. Orada antrenmanlarını yapıp evlerine dönmeleri gerekiyor. Antrenman yaparken de kesinlikle 3 metre aralıkla 2'şer kişi koşabilirler. Öyle kalabalık olarak maç yapma gibi şeyler yaptırmıyoruz. Dikkat ederek yolumuza devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Bizim iddiamız devam ediyor"

Takımın şampiyonluk hedefi ile ilgili soruya ise Çalımbay, şu yanıtı verdi:

"Lige inşallah başlayabilirsek çok kısa sürede bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bir de benim önerim olursa oraya 10 gün önceden de gidilebilir. 1 hafta önceden de gidebilirsin. Hazırlık dönemi gibi geçirirsin sonra maçlarını oynarsın. Federasyonumuz karar verdiğinde biz ona göre arkadaşlarımızı toplayacağız ve ondan sonra çalışmalara başlayacağız. Bu tabii ki hazırlık dönemi gibi olacak. Şu anda oyuncularımızı fit tutmaya çalışıyoruz. Maç oynamak kolay değil. Kimse bu ortamda oynayamaz. Zaten seyircisiz olarak oynanması yönünde karar alındığında hiçbir oyuncu motive olmamıştı. Biz en kötü maçlarımızdan bir tanesini Antalya'da oynadık. Çünkü kimsenin kafası maçta değildi. Herkes gergin, herkes tedirgin, herkes ne yapacağını bilmiyor. O yüzden çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. İyi bir ortam olduğu zaman bence güzel bir şekilde başlanır. Maçlarımıza baktığımız zaman bizim iddiamız devam ediyor. Önemli olan kafa rahat olarak başlarsak ligi de çok iyi bir yerde bitiririz."

"Ben Sivas'tayım ve evden çıkmıyorum"

Teknik direktör Rıza Çalımbay son olarak vatandaşlara 'evden çıkmayın' çağrısında bulunarak, "Bizlerin böyle şeylere ön ayak olması gerekiyor. Gerekmedikçe evden çıkmak doğru bir şey değil. Onun için çıkmamak gerekiyor. Her dakika söyleniyor, her dakika konuşuluyor. Ben Sivas'tayım ve mecbur kalmadıkça kesinlikle evden çıkmıyorum. Sadece buradan tesislere gidiyorum ve orası çok yakın. Erkenden tesise gidip hiç kimseyi görmeden bir koşu yada yürüyüş yapıp eve geliyorum. Ben alışverişe dahi gitmiyorum, dikkat ediyorum. Alışverişe gidince mutlaka vatandaşlarımız, taraftarlarımız geliyor. Resim çektiriyor, yanına gelmek istiyor. Önceden öyleydi ama şu anda vatandaşlar bilinçlendi. Herkesin mümkün olduğunca evden çıkmaması gerekiyor. Herkesin her şeye dikkat etmesi gerekiyor. Maalesef bilinçlenmeyen arkadaşlarımız, büyüklerimiz var. Halen düğün yapanlar bile var. Hakikaten bu da çok büyük bir duyarsızlık. Evimizde kalmamız lazım. Evimiz evimiz güzel evimiz diyeceğiz" diye konuştu.

Rıza Çalımbay: Maçlar Antalya'da oynansın

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Antalya, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:16 Kaynak: İHA

Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
Yasağa rağmen diş dolgusu yaptırmaya giden 74 yaşındaki Ahmet Amca'ya para cezası uygulandı Mesut Özil baba oldu Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif İki uzman yeni koronavirüs araştırmasındaki tehlikeye dikkat çekti: Vakaların yarısı hayalet pozitif         
01:01
ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı ABD'li sanatçı Della Miles 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yaptı         
23:52
Haluk Levent Haluk Levent "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 30 bin lira bağışladı         
23:48
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi         
23:30
Mesut Özil baba oldu Mesut Özil baba oldu         
23:12
Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi Jandarma, yaş kısıtlamasından dolayı evden çıkamayan çiftçinin tarlasını ekime hazır hale getirdi         
22:57
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği         
22:55
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz         
22:47
Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı Hamile kadın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, bebeği ameliyatla kurtarıldı         
22:33
Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi Çin Büyükelçiliği'nden, 'vahşi hayvan pazarının yeniden açıldığı' iddialarına yalanlama geldi         
22:30
Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım Cenk Tosun: Benfica maçından sonra 3-4 gün uyumadım         
22:26
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı         
22:06
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum         
22:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı         
21:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu         
21:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyası sosyal medyada gündem oldu         
21:33
Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenciden 2'si tutuklandı         
21:22
Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi Bir dönem ülkesinin en gözde sporcusuydu, şimdi geçinmek için +18 film sektörüne girdi         
21:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası başlattı         
21:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınında son durumu açıkladı         
20:48
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 24'e yükseldi         
20:39
KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi KKTC'de sokağa çıkma yasağı kararı ilan edildi         
20:29
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı         
20:26
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi         
20:24
Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü Maxi Lopez, çocuklarının hayatını tehlikeye attığı için eski eşi Wanda Nara'ya ateş püskürdü         
20:01
Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı         
19:55
Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz         
19:27
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti         
19:19
Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti Son dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti         
19:12
Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı         
19:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 01:54:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Çalımbay: "Maçlar Antalya'da oynansın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]