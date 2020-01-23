Rıza Çalımbay: "Mağlubiyet iyi değil ama önemli olan tur atlamaktı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rıza Çalımbay: 'Mağlubiyet iyi değil ama önemli olan tur atlamaktı' - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Mağlubiyet iyi değil ama önemli olan tur atlamaktı"

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 2-1'lik Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Mağlubiyet iyi değil ama önemli olan tur atlamaktı" dedi.

Rıza Çalımbay:

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 2-1'lik Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Mağlubiyet iyi değil ama önemli olan tur atlamaktı" dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Malatya'ya çok sayıda eksik oyuncu ile geldiklerini belirterek, "İlk maçta aldığımız skor da çok önemliydi. Tabi öyle bir skor almasaydık buraya böyle bir kadro ile gelmeyecektik, çok farklı gelecektik" ifadelerine yer verdi.

Bugün Yeni Malatyaspor karşısında genç oyuncular başta olmak üzere maç eksiği olan isimleri değerlendirdiklerini de kaydeden Çalımbay, "Sakat oyuncuları dinlendirdik, her türlü riski göze alarak geldik. Karşılaşmanın 60 dakikası mükemmel oynadık. İlk yarı 1 gol attık ama daha da gol atabilirdik, çok güzel pozisyonlarımız oldu. İkinci yarı ise Malatyaspor her türlü riske girdi. Malatya karşılaşmaya tam kadro çıktı" dedi.

Karşılaşmada futbolcuların oyunundan memnun olduğunu da beliren Çalımbay, "Tabi ki mağlubiyet iyi bir şey değil ama önemli olan burada tur atlamaktı. Şimdi İnşallah eksik oyuncularımız gelecek, sakat oyuncularımız düzelecek ve Pazartesi lig maçımıza bakacağız" diye konuştu.

(Numan Güder/İHA)

Yeni Malatyaspor, Rıza Çalımbay, Malatyaspor, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi
Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 23:27:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rıza Çalımbay: "Mağlubiyet iyi değil ama önemli olan tur atlamaktı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]