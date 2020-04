Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Arena'nın Instagram canlı yayınında Uğur Yapıcı'nın konuğu oldu ve çarpıcı yorumlarda bulundu.



İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI



Ayak tenisini devamlı oynuyoruz. Çekişmeli de geçiyor. Güzel oluyor. Arkadaşlarımız da şu an çalışıyor. Acele etmiyoruz. Hiçbir şey belli değil zaten. Liglerin devam etmesini de zor görüyorum.



BU SENEYİ SİLMEK GEREKİYOR



Zaman çok kısa. Şu anda Türkiye'ye iyi gidiş var. Tekrar bir şey çıkarmayalım. Ligi Temmuz'da ayında başlatıp Ağustos'ta bitirmek, belki de bu seneyi silmek gerekiyor. Bu maçların oynanması için kesinlikle iyi bir ortam gerekiyor. Hiç risk olmaması gerekiyor. Futbol çok temaslı bir oyun. Soyunma odaları kalabalık oluyor. Deplasmanlara gidiliyor, kalacağınız yer, yemek yiyeceğiniz yer, bunlar hep problem. Maçlarda tükürük oluyor, kan akıyor, tekmeler atılıyor. Futbolda her şey var. Maçlar oynatılacaksa riskin çok çok az olması gerekiyor. Benim fikrim Antalya için bir yerde toplanıp ligi hızlı bir şekilde bitirmekti. Ancak temmuz, ağustosta Antalya'da oynatmak da zor. Artık o geçti. İyi bir ortam olmazsa, herkes zarar görür. Sadece Süper Lig yok, alt ligler de var. ya kalan 8 maçı önümüzdeki sezonun öncesinde oynayıp sonra diğer sezona geçebiliriz.



OYUNCULAR ÇOK TEDİRGİN



Oyuncular şu an çok tedirgin. Ailelerini düşünüyorlar, evden ayrılmak istemiyorlar. Açıkça korkuyorlar yani. Maçlar oynansa da zevkli, çekişmeleri geçeceğini sanmıyorum. Herkesin kafasında soru işareti olacak. Temmuza kadar her şey biterse oynanabilir ancak bana zor görünüyor.



LİG DONDURULABİLİR



Daha çalışmalara başlayamayız. Dediğim gibi herkes korkuyor. Son maçta gördük bunu. Herkesin kafasında bir şeyler vardı. Sosyal mesafe devam ediyorsa, maskeler takılıyorsa futbolcu nasıl sahada olacak? Oyuncuların maske takma şansı yok. Bunları yaşamak yerine lig dondurulabilir. Bu arada kulüpler transfere bakar, bütçelerini ayarlar ve sonrasında tertemiz bir şekilde başlanır.



BURADA BİR TEZATLIK VAR



Vakalar yeni başladığında ligleri durduralım dedik. Vaka sayısı daha çok olmuşken tekrar başlatmayı düşünüyoruz. Burada bir tezatlık var. Ben de ligler devam etsin isterim. Ligde avantajlı bir konumdayız. Ancak oyuncuları da düşünmek gerekiyor. Seyircisiz olduğunda hiçbir takım avantaj yakalamaz.



TEMASSIZ NE YAPALIM?



Hiçbir zaman şampiyonluk demedim. Biz kendi maçlarımızı kazanırsak çok büyük avantaj olur. Diğer takımlar birbirleriyle oynayacak. Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor ile oynayacak. Trabzonspor'un da zor maçları var. Biz maçlarımızı kazanırsak önemli bir avantaj yakalarız. Ancak lig başladığında hiçbir takım kendi performansını sahaya yansıtamaz. Biraz bitse de gidelim ligi gibi olur. Sakatlık olacağını sanmıyorum. Tüm teknik adamlar takımlarını iyi bir şekilde hazırlar. Buradaki sıkıntı yavaş yavaş temassız çalışmalara başlayın diyorlar. Temassız ne yapalım? Yalnızca koşturabilirsin. Maçlar temassız olmayacak. Kıran kırana maçlar oynanacak. Liglerin başlaması çok zor. Ters şeyler de olabilir. İyi karar vermek lazım.



MESAFELİ ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR



Beşiktaş'ta da isteyen tesislerde çalışıyor. Biz diğer takımlara göre biraz daha avantajlıyız. Sivas daha küçük bir şehir. 5 dakika sonra tesislere varabiliyoruz. Ancak biz tesislerimizi kapattık, yalnızca sahalarımız açık. Oyuncular geliyor ve mesafeli bir şekilde çalışıyor.



REKABETTEN KAÇMIYORUM



Kalan maçların hepsi final tadında. Bu maçlar güzel bir ortamda oynansa harika olur. Şu an herkesin kafası başka yerde. İstediğimiz gibi olacağını sanmıyorum. Bu sene maçlar oynanmazsa daha iyi olur. Rekabetten kaçmıyorum. Yalnızca daha iyi bir ortamda oynanması gerekir. Kulüplere maddi açıdan destek verilseydi belki de başkanlar da maçların oynanmasını istemeyecekti.



FATİH TERİM DE SÖYLEDİ



Fatih Terim de Beşiktaş maçından sonra konuştu. 'Oyuncular da insan' dedi. Şu anda da aynı şey geçerli. Belçika ve Hollanda hemen sezonu bitirdi. Çünkü insanlar salgının bitmesi için uğraşıyor. Ekstra yük bindirmemek gerekiyor.



MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ GİDEBİLİR



Bence Mert Hakan ve Emre Kılınç'ın takımdan gitmeleri gerekiyor. Zaten ikisi de gitmek istiyor. İkisi gidebilir ancak kalan maçları başarılı bir şekilde bitirmeleri gerekir. Onlara da yakışan budur. Sezonu bitirdikten sonra gidebilirler. Bizim için bir sorun yok. Fatih Aksoy ve Fernado'yu ise tutmaya çalışacağız. Beşiktaş, Fatih'i geri isterse yapabileceğimiz bir şey yok. Mert Hakan ve Emre Kılınç'a da takımdan ayrılabileceklerini söyledim. Galatasaray ile anlaştıkları yönünde çıkan haberlere inanmıyorum. Bu oyuncuları Avrupa'dan da isteyenler oldu. Benim için bunlar önemli değil. Önemli olan gösterdikleri performans.



G.SARAY'DA OYNAMAK FARKLI



Beşiktaş'ta 20 sene oynadım. Her sene yeni oyuncular gelirdi. Geldikleri zaman takımın en iyi oyuncuları olur. Gidecek oyuncular çok büyük sorumluluk alacaklar. Büyük bir rekabete girecekler. Sivas'taki gibi olmayacak. Her maçı iyi oynamak zorundalar. Galatasaray'da oynarken bir mağlubiyet aldığınızda her şey çok farklı olur. Galip gelince de övgüler çok olur. Bu Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe'de de aynı. Oralarda iki kat mücadele etmeleri gerekiyor.



AVRUPA'YA GİTMELERİ SİZCE DAHA İYİ OLUR MU?



Bu çok önemli değil. Galatasaray'da zaten çok yabancı oyuncu var. Oraya gitseler de çok sıkıntı olmaz. Fatih Terim gibi bir hoca var. Bir de oraya gittiğinizde yalnızca şampiyonluğa oynuyorsunuz.



YÖNETİMLE KONUŞURUZ



Şartlara göre Sivasspor ile sözleşme uzatırız. Taraftarı özellikle çok seviyorum. Bu sezon inanılmaz desteklediler. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların desteğine teşekkür ediyorum. Sezon bitince yönetimimizle konuşuruz. İsteklerimizi söyleriz. Para değil, alınacak oyuncuları konuşuruz. Seneye daha başarılı olabilir.



AYKUT KOCAMAN MI RIDVAN DİLMEN Mİ?



Rıdvan Dilmen. Avrupa çapında bir oyuncuydu. Mükemmel özellikleri vardı.



TEKNİK ADAMLIK DÖNEMİNDE EN UNUTULMAZ MAÇINIZ?



Bir tane sayamam. Denizlispor'da Lyon, Lorient, Sparta Prag'ı eledik. O maçları diyebilirim. Bir de Pancu'nun kaleye geçtiği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendiğimiz maçı söyleyebilirim.



EMRE AKBABA MI MERT HAKAN YANDAŞ MI?



Mert Hakan Yandaş. Çünkü Emre Akbaba ile çalışmadım. Mert Hakan bir oyuncu sıfırdan bir yere nasıl gelir onu gösterdi. Ajax ile maç yaptık, çok rahattı. O an bu seneki en iyi transferimiz olacak dedik. Yüzümü kara çıkartmadı.



1 TRANSFER HAKKINIZ OLSA KİMİ ALIRDINIZ?



Mert Hakan gidiyor mesela, oyunun yerine birini isterdim. Mesela Emre Akbaba'yı isterim. Adem Ljajic de olabilir.



METİN-ALİ-FEYYAZ MI SALAH-MANE-FIRMINO MU?



Metin-Ali-Feyyaz. O dönem tarih yazık. İnanılmaz bir üçlüydü.



SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU MU AVRUPA LİGİ FİNALİ Mİ?



Avrupa Ligi'nde final oynamak isterim. Şampiyonluğu futbolculuk dönemimde çok yaşadım. Avrupa finali oynamak müthiş bir şey. Biz 10 seneki önce Rıza değiliz, bambaşka bir Rıza'yız. Final oynarsak da başarılı oluruz.



DÜNYA FUTBOLUNDAKİ FAVORİ TEKNİK ADAMI



Mourinho'yu çok tutuyordum. Denizlispor'un başındayken Porto ile eşleştik. Mourinho ile tanıştık. İnanılmaz bir antrenör diye düşünmüştüm.



TUGAY KERİMOĞLU MU EMRE BELÖZOĞLU MU?



Emre Belözoğlu



KARANTİNA DÖNEMİNDE EN BEĞENDİĞİNİZ FİLM?



Şener Şen'in Yol Ayrımı filmini izledim. Bana göre son zamanlarda izlediğim en güzel filmlerden biri. Sil Baştan diye bir kitaba da başladım ama okuyamadım.



TOTTI MI GERRARD MI SCHOLES MU?



Steven Gerrard



AYAK TENİSİ Mİ PLAJ FUTBOLU MU?



Ayak tenisini çok seviyorum. Beşiktaş'ta oynarken her gün 1-2 saat antrenmana erken gelip ayak tenisi oynardık. Teniste iyiyimdir, kolay kolay yenilmem. Arda Turan ile de bir maç yaparız. Sıkıntı yok.



YAYINA BAĞLANMADAN ÖNCE DİNLEDİĞİNİZ SON ŞARKI?



Hiç hatırlamıyorum. Bu olaylardan dolayı canım sıkkın. Maçların başlaması ihtimaline çok kafayı takmıştım. Ancak en son Sezen Aksu'dan bir şarkı dinledim sanırım.



AVCI'DAN SONRA BEŞİKTAŞ'IN İLGİSİ OLDU Mu?



Mutlaka olmuştur ancak Beşiktaş da Sivasspor'u yarıda bırakıp gitmeyeceğimi biliyordur. Bize bir kulübü yarıda bırakmak yakışmaz. Beşiktaş camiası da beni tanıyor. Sergen Yalçın da Malatya'dan ayrılınca hocayla anlaştılar.



SERGEN YALÇIN'IN PERFORMANSI NASIL?



Sergen 4 büyük kulüpte de oynadı. Bu kulüplerdeki sorumluluğu biliyor. Kolay değil ama başarılı olmaması için hiç bir neden yok.



SİVAS'TA EN ÇOK SEVDİĞİNİZ ŞEY?



Her hafta kesin köye giderim. Kötü gezerim, babamın mezarını ziyaret ederim. Orada büyüklerim var. En sevdiğim şey o. Çocukluğum burada geçtiği için hep anılarım var.