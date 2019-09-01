Rıza Çalımbay: "Milli arayı iyi değerlendireceğiz"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gazişehir Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamada, "Milli arayı iyi değerlendireceğiz" dedi.



Süper Lig'in 3. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kaldı.



Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri gibi oynayamadıklarını kaydeden Çalımbay, "Pozisyonlarımız vardı ama istediğimiz gibi üstünlük sağlayamadık. İkinci yarıda hem taktik hem de oyuncu değişikliğine gittim. İkinci yarıda oynadığımız oyun çok pozitifti ve yakaladığımız pozisyonlar vardı ama son paslarda dikkatli olamadık ve değerlendiremedik. Oyuna sonradan giren arkadaşlarımız çok etkili oynadı ve golü bulduk" dedi.



Ligde iyi yerlere gelmek için, oynadıkları oyunun üstüne çıkmalarını gerektiğini vurgulayan Çalımbay, "Bazı arkadaşlarımızın da kapasitelerinin üstüne çıkmaları gerekiyor ki biz istediğimiz yere gelelim. Bunun için de milli maç arasını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Aramızda hazır olmayan, sonradan aramıza katılan arkadaşlarımız var. Transfer dönemi bitiyor artık işimize bakacağız. İlk yarıda değil ama ikinci yarıda ki oyundan çok memnunum" diye konuştu. - SİVAS