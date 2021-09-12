Üye Girişi
Rıza Çalımbay: "Milli Takım her şeyin üzerindedir" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Milli Takım her şeyin üzerindedir"

12.09.2021 19:56
Rıza Çalımbay:

Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından konuştu. Takımının mükemmel mücadele ettiğini söyleyen Çalımbay, A Milli Takım'ın başına geçecek isimler arasında gösterilmesiyle ilgili olarak da, "Milli takım her şeyin üzerindedir" dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Bizim burada tek düşüncemiz puan ya da puanlar almaktı. Kolay olmayacağını biliyorduk. Fenerbahçe iyi gidiyordu ve çok da iyi transferler yaptı. Baktığımızda kadrodaki birçok oyuncuyu tanımıyorduk ve zor bir maç oldu. Çok çekişmeli bir maç oldu. Mücadele olarak gayet iyiydik ama ofansta çoğalmamız gerekiyordu. Son pasları daha iyi yapmamız gerekiyordu. Güzel bir maç oldu. Sivasspor olarak ne oyunu çirkinleştirecek bir şey yaptık, ne katı defans yaptık. Benim çalıştırdığım hiçbir takım bunu yapmaz. İleride çoğalamadık ama baktığınızda mükemmel bir mücadele oldu. Girdiğimiz pozisyonlarda biraz daha dikkatli olsaydık iyi bir netice alırdık. İyi bir takıma karşı oynadık ama biz de iyi mücadele ettik ve gol atmaya çalıştık" dedi.

"Bugünkü sakatlıkların hepsi ciddiydi"

Maçta yaşanan sakatlık durumlarıyla ilgili konuşan Rıza Çalımbay, "Sakatlıkların durumunu hakem arkadaşın ayırması gerekiyor. Bugünkü sakatlıkların hepsi ciddiydi. Hatta Serdar kenara geldi ve ben konuştum Serdar ile 'Kafamı vurdum, kusacağım' dedi. Ona rağmen oynamak zorunda kaldı. Bugün maç temaslı geçti. Bugünkü karşılaşmada oyunun durması gayet normal. Ama öbür türlü de hakemlerin bunu ayırması gerekiyor. Taraftar bunlara tepki gösterebilir ama bizim takımda yaşanan sakatlıkların hiçbirisi zaman kazanmak için değildi. Hatta bizim bir oyuncumuz yerde yatarken, diğer oyuncumuz atağa kalkmaya gidiyordu. Diğer maçlarda tabii ki hakem arkadaşlar bunlara izin vermezse iyi olur" açıklamasını yaptı.

"Milli takım her şeyin üzerinde gelir"

A Milli Takım'ın başına geçecek teknik adamlar arasında gösterilmesiyle ilgili de konuşan Rıza Çalımbay, "Milli Takım'dan teklif almadım ama Milli Takım her şeyin üzerinde gelir. Ben yıllarca kaptanlık yaptım, her kategorisinde oynadım. Görev verilirse seve seve gidilir. Bir an önce hocanın belirlenmesi gerekiyor çünkü final maçları var. Ben olurum ya da olmam, bir an önce belirlenmesi gerekiyor ve kesinlikle içimizden birisinin olması gerekiyor. Bu maçlarda ters bir durum oluşursa işler kötü olur. Milli Takım her şeyin üzerinde gelir. Mukavelem vardır ama yoktur önemli değil. Askersin ve seni savaşa çağırıyorlar, bu bunun gibi bir durum. Ama göreve çağırılırsam hayır demem mümkün değil. Ama dediğim gibi bir an önce bir arkadaşımızın göreve gelmesi gerekiyor. Ben futbolculuk hayatımda da ne varsa vermiştim, şimdi de her şeyimi veririm. Mustafa hocamla beraber çalışmıştım daha önce. İşin özü hangi arkadaşımız olursa elinden geleni yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"İstediğimiz oyuncuyu değil, paramızın yettiğini alıyoruz"

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor son dönemlerdeki en iyi transferlerini yaptıklarını ifade eden Çalımbay, "Şimdi bizleri bu takımlarla kıyaslayıp yanışa girmemiz büyük başarıdır. Onların aldığı 1 oyuncunun maliyetiyle biz takım kuruyoruz. Bonservis bedeli olmayan isimlere yöneliyoruz öncelikle. Alacağımız arkadaşları, çok iyi seyrederek alıyoruz. Ama tabii ki onların hedefleri daha farklı. Biz 2 senedir Avrupa Kupaları'na katılıyoruz. Ama biz kulübün dengelerini bozmayacak oyuncuları alıyoruz. Biz istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz, paramızın yettiği oyuncuları alıyoruz. Bizim açımızdan bu durum daha güzel" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Rıza Çalımbay, Milli Takım, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: 'Milli Takım her şeyin üzerindedir' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı 19:35 Fenerbahçe taraftarından Alişan'ı duygulandıran Selçuk Tektaş pankartı Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş 19:23 Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ateş "Deniz Baykal yaşamını yitirdi" iddialarını yalanladı Sezonun ilk derbisi başladı! Trabzonspor-Galatasaray maçı başladı 18:51 Sezonun ilk derbisi başladı! Trabzonspor-Galatasaray maçı başladı
18:41 "HDP'ye destek vermeyin" sözlerine çok kızan Davutoğlu, evlat nöbeti tutan ailelerle tartıştı Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı 17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı 17:40 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular
Yolda yürüdüğü esnada üzerine inşaat demirleri düşen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı 16:56 Yolda yürüdüğü esnada üzerine inşaat demirleri düşen kadının görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi 16:40 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi

Son Dakika Haberleri
17:48 Muhammed ile Rossi'nin uyumu Sivasspor maçına damga vurdu
17:42 Dilenen şahıs, 5 saatte 400 TL topladı
17:39 "Kız kardeşimize laf attın" diyerek hesap sormaya gittikleri evde tüfekle vuruldular
17:29 Fatih gemisi, Türkali-5'te sondaja başladı! Bakan Dönmez, Türkiye'nin keşfinde her yeni gün yeni bir adım
17:27 Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı
16:53 Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira taraftarlar ile fotoğraf çektirdi, ortalık yıkıldı
16:46 Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı
16:39 Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi
16:20 Fenerbahçe'nin Sivasspor karşılaşmasında Attila Szalai'nin yedek kalması tartışma yarattı
Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet Fenerbahçe cephesi, Sivas maçı sonrası isyan ateşini yaktı: Bunlar Türk futboluna ihanet         
19:40
Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 243 kişi vefat etti, 21 bin 352 yeni vaka tespit edildi         
19:30
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi için olay yorum: Pelkas'ın bir model düşüğü Volkan Demirel'den Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi için olay yorum: Pelkas'ın bir model düşüğü         
19:17
Okul müdürü, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışmaya başladı Okul müdürü, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için inşaatta çalışmaya başladı         
18:41
Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı Saç ekimi yaptıran kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan doktor tutuklandı         
18:24
Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı Feci kazada kahreden detay! Genç kadının eşiyle balayından döndüğü ortaya çıktı         
17:42
Plajda kalbi duran turisti Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kurtardı Plajda kalbi duran turisti Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz kurtardı         
17:32
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü Köy hayatına geçen Göksel, normalleşmeyle beraber İstanbul'a geri döndü         
15:55
11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu 11 gün önce uyuşturucudan kurtulmak için cip taktıran Sedanur, günlük kiralık evde ölü bulundu         
15:34
11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yılında bir gelişme yaşandı! Öldü denilen El Kaide lideri Zevahiri video yayınladı         
15:12
18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi! 18 yaşında olan İngiliz tenisçi Emma Raducanu, Sharapova'yı tahttan indirdi!         
15:11
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi         
10:24
Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı         
09:13
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 20:16:51. #1.11#
SON DAKİKA: Rıza Çalımbay: "Milli Takım her şeyin üzerindedir" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement