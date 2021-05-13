Rıza Çalımbay: Mükemmel bir istikrar yakaladık - Son Dakika

Rıza Çalımbay: Mükemmel bir istikrar yakaladık

13.05.2021 21:12
Rıza Çalımbay: Mükemmel bir istikrar yakaladık, System.String[]

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Mükemmel bir istikrar yakaladık.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Mükemmel bir istikrar yakaladık. Mükemmel oyunlar oynayarak, mükemmel galibiyetler aldık. Çok iyi bir yere geldik" dedi.

Kasımpaşa maçı hazırlıkları öncesinde değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, "Bizim için çok kritik bir maçtı. Bizim bir tane gerçeğimiz vardı. İnsanlar bunu kabul etmiyor. Bizim 5'incilik hedefimiz vardı. Mutlaka bizim oradan puan veya puanlarla ayrılmamız gerekiyordu ki 5'incilik olma şansımız olsun. Galip geldik ve 1 puan öne geçtik. Bir deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık. O gün gerçekten takımımla gurur duydum. Çok iyi oynadılar, çok iyi de bir galibiyet aldık. Bana göre Fenerbahçe Türkiye liginin en iyi kadrosuna sahip, çok geniş bir kadrosu var, çok kaliteli oyuncuları var. Oradan galip gelmek kolay bir iş değil. Son zamanlarda namağlup gidiyorlardı. Biz arkadaşlarımızla bir araya gelip konuştuk ve 'Bu maçı eğer alırsak biz veyahut puan alırsak hedefimiz devam eder' dedik. O yüzden de iyi oynadık, maça iyi konsantre olduk. Tabi ki herkes farklı şeyler söyleyebilir ama biz kendimiz için, Sivasspor için, taraftarımız için o maçı oynadık. İyi de bir skor elde ettik, şu anda yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

"KASIMPAŞA MAÇI KOLAY OLMAYACAK"Ligin son hafta maçında sahalarında karşılaşacakları Kasımpaşa maçının kolay olmayacağını söyleyen Çalımbay, "Böyle takımlarla oynadığımız zaman bana göre daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Çok daha oyunun içinde kalmamız gerekiyor. Onun için de zor bir maç oynayacağız bunun farkındayız. Fenerbahçe maçına çıkarken 6'ya yakın eksiğimiz vardı, şimdi o eksiğimiz 8-9'a çıktı. Oynatacak fazla oyuncumuz yok elimizde. Maçta da görecekler çoğu arkadaşlarımızı değişik yerde oynatmak zorunda kalacağız. Maalesef hem kart cezalısı olanlarımız var, hem sakat olanlarımız var. Onun için kadro açısından sıkıntılı bir maça çıkacağız. Tek hedefimiz ama bu maçı kazanmak. Sakat olan arkadaşlarımızın yerine oynayan arkadaşlarımız da inşallah iyi oynayacaklardır. Onlara güveniyorum. Tek hedefimiz o maçımızı da kazanıp ligi iyi bir yerde bitirmek" diye konuştu."GURUR DUYULACAK İŞLER YAPTIK"Sezonun geri kalan bölümünde oyuncuların, teknik ekibin ve yönetim kurulunun gurur duyulacak çok güzel şeyler yaptığını söyleyen Çalımbay, "Bizde olduğu gibi bütün oyuncularda, bütün takımlarda bıkkınlık, yorgunluk, her şey var. Bizim için zor geçti, yaşamadığımız sıkıntı kalmadı. Hastalık olarak yüzde 95'imiz yakalandık. Çok sıkıntılar yaşadık, arkasından Avrupa Kupası maçları oynadık. Çok eksik kadrolarla gittik. İsrail'e 13 oyuncuyla gittik, 2 tane yedekle gittik. Villarreal 30 futbolcuyla çıktı, biz 14 oyuncuyla çıktık. Herkesin kafasında şu vardı; Türkiye'de özellikle Anadolu takımları Avrupa kupalarına katıldığı zaman ya düşüyor veya düşme sıkıntısı yaşıyor ama biz Avrupa kupalarından elendikten sonra kendimizi toparladık. Daha çok antrenman yapmaya başladık, sakat olan, hasta olan bütün arkadaşlarımız geldi ve ondan sonra herkes çok büyük özveride bulundu. Herkes kapasitesinin çok üstüne çıktı. Devre arası Tyler Boyd'u, Ahmet Oğuz'u, Alaaddin Okumuş'u aldık. Üçünün de çok faydaları oldu bize. Ondan sonra da iyi bir çıkış tutturduk ve devam ettik" dedi."MÜKEMMEL BİR İSTİKRAR YAKALADIK"Geçen sezon da ligde çok iyi bir istikrar yakaladıklarını hatırlatan Çalımbay, şunları söyledi: "Bu sene de aynı istikrarı yakaladık. Benim oyun felsefem herkese göre farklıdır. Herkes der işte 'Rıza hocanın takımı mücadele eder' diye. Tabi ki biz mücadele ediyoruz ama benim antrenörlüğe başladığımdan beri içeride de dışarıda da galibiyete oynuyorum. Bunu çalıştığım her takımda gösteririm. Onun için böyle serileri hep yapıyorum. Onun için çok mutluyuz, şu anda bu durumda olduğumuz için. Allah korusun çok zor durumda da olabilirdik ama mükemmel bir istikrar yakaladık. Mükemmel oyunlar oynayarak, mükemmel galibiyetler aldık. Çok iyi bir yere geldik.""BENİM İÇİN HER GALİBİYET ÖNEMLİ"

Sezonun genel bir değerlendirmesini de yapan Çalımbay, "Benim için her galibiyet önemli. Önemli olan hastalıktan çıktıktan sonra ki maç benim için çok önemliydi. İlk lig maçım Konyaspor ile deplasmanda oynadığımız maçtı. Bizim için çok kritik ve çok önemli maçtı. O maçı kazandık ve ondan sonra zaten güzel bir seriyi devam ettirdik. Ligin ikinci yarısına başlarken şanssız bir şekilde Alanya'da başladık. Çok değişik bir maç oynadık, havadan, yağmurdan dolayı maç 2 gün sürdü. Değişik bir maç yaşadık ama herkesin farklı düşündüğü veya herkesin kötü şekilde düşündüğü gibi olmadı ve ondan sonra da çıkışımız başladı. Hakikaten burada herkesin çok büyük katkısı oldu. Eğer pandemi olmasaydı geçen sezon kesinlikle biz ligi ya ikinci ya şampiyon bitirirdik. Çünkü namağlup gidiyorduk, hiçbir sıkıntımız yoktu. Ama dünyadaki bütün takımların, bütün insanların yaşadığı sıkıntıları yaşadık. Ondan sonra geriye bir düşüşümüz oldu. Bu sezona başladığımızda da Avrupa Kupaları vardı ve ona göre hareket ettik. Orada hem çok sakat verdik, hem de pandemiden dolayı sıkıntılar yaşadık. Kadro dahi çıkaramadığımız günler oldu. Hiçbir zaman pes etmedik ve buraya kadar da getirdik" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: Mükemmel bir istikrar yakaladık

Rıza Çalımbay, Sivasspor, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rıza Çalımbay: Mükemmel bir istikrar yakaladık - Son Dakika Spor


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