Son Dakika Haberleri: Rıza Çalımbay oyunu kullandı
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay oyunu kullandı

Rıza Çalımbay oyunu kullandı

1 saat önce

- Rıza Çalımbay oyunu kullandıİSTANBUL - Beşiktaşlı eski futbolcu ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na gelerek oy kullandı.

- Rıza Çalımbay oyunu kullandı

İSTANBUL - Beşiktaşlı eski futbolcu ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na gelerek oy kullandı.

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi başladı. Beşiktaş Genel Kurul üyesi ve siyah-beyazlı eski futbolcu Rıza Çalımbay, Akatlar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'na gelerek oyunu kullandı. Oy kullanırken basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalımbay, "Beşiktaş için hayırlı olsun. Beşiktaş için iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay oyunu kullandı

Rıza Çalımbay, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:33 Kaynak: İHA
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