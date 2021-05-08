Rıza Çalımbay: "Pozisyon bulmakta çok zorlandık"

0-0'lık Medipol Başakşehir beraberliği sonrası konuşan DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Çok zorlandık pozisyon bulmak için ama yine de bulmaya çalıştık. Birkaç tane pozisyonumuz oldu, onları da değerlendiremedik. Daha iyi ve tempolu oynayabilirdik" dedi.

Süper Lig'in 40. haftasında Sivasspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bugüne kadar getirdiğimiz 5.'liği bırakmak istemiyorduk en büyük düşüncemiz buydu. Çünkü arkamızdaki takımlarda çok puan farkı yoktu ve bu yüzden mutlaka bu maçı iyi şekilde bitirmemiz gerekiyordu. Kolay bir maç değildi. Karşımızdaki takım nede olsa düşmeye yakın bir pozisyonu vardı ve o yüzden de mutlaka kapalı ve disiplinli bir oyun oynayacaklarının farkındaydık. Gerçekten de öyle oldu. Çok zorlandık pozisyon bulmak için ama yine de bulmaya çalıştık. Birkaç tane pozisyonumuz oldu, onları da değerlendiremedik. Daha iyi ve tempolu oynayabilirdik. Daha güzel pozisyonlar yaratabilirdik ama geçen maçlarımız gibi fazla pozisyon üretemedik. İlk yarı olsun, ikinci yarı olsun galibiyet için ne gerekiyorsa yapmaya çalıştık. Olmadı, yapacak bir şey yok. Şimdi kalan 2 tane maçımız var. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını en iyi şekilde bitirmek için uğraşacağız" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Volkan Kaplan - Demet Karakuş/ İHA)