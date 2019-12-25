Süper Lig'in ilk devresinin son haftasında sahasında Göztepe'yi ağırlayacak olan lider Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı. İdman öncesi açıklamada bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, son günlerde adı kırmızı-beyazlı kulüple anılan Robinho ile ilgili, "Net olan bir şey yok. Bizim kesinlikle takviye yapmamız lazım. Bu iki tane maç bize bunu gösterdi. Çok büyük paralar verip oyuncu alamayız" dedi.



Süper Lig'de lider Sivasspor'da, Göztepe hazırlıkları başladı. Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı. İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve Hugo Vieira katılmadı.



"1 puan bana göre çok çok önemli"



Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ligde Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldıkları maçı ve Göztepe ile oynayacakları maçı değerlendirdi. Çalımbay, Gençlerbirliği karşısında son saniyede alınan 1 puanın kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade ederek, "Gençlerbirliği maçına biz hazır gitmiştik. Çok iyi de çalıştık ama artık ligin devre arası yaklaştıkça eksik oyuncular da çoğalıyor. Sarı kartlılardan, cezalılardan, sakatlardan dolayı. Biz oraya gittiğimizde yine de çok iyi bir kadro çıkardık fakat son anda tam maça çıkacakken Fernando'nun bir sakatlığı oldu. O arkadaşlarımız oynamayınca bizim müdahale şansımız kalmıyor. Çok az kalıyor, elimizdeki oyunculardan dolayı. O yönden biraz sıkıntılı kaldık. Buradaki kupa maçında da aynı şekilde sıkıntı yaşadık ve Gençlerbirliği'nde de aynı şekilde yaşadık. Herkesin yerlerini değiştirdik mecburen ama yine de maçın başında golümüzü bulduk. Mücadelemizi de çok çok iyi yaptık. Uğur'un sakatlanıp kenarda olması, 10 kişi kalmamız sonunda o anda boşluktan gol yedik. Onun telaşını biran önce atmamız gerekiyordu atamadık ve ikinci golü yedik. Daha sonra toparlandık ve her türlü riske girdik, golü bulduk. Bir kere teslim olmadık. Mutlaka gol bulacağımıza inanıyorduk. Zaten bakılınca Türkiye liginde her maçta gol atan takım şuana kadar yok. Biz varız. Arkadaşlarımız inanılmaz mücadele ettiler. Galibiyet kadar önemli bir maçtan çıktık. Yenseydik daha iyiydi ama son saniyede alınmış 1 puan bana göre çok çok önemli" dedi.



"Daha 1 tane penaltımız yok"



Çalımbay, ligde henüz penaltı kullanmadıklarından dolayı yakınarak; "Özetlersek ligin ilk yarısı da bitiyor. Sezon başından şu ana kadar çok çalışarak, çok mücadele ederek, arkadaşlığımızı sahaya dökerek çok güzel şeyler yaptık. Biz buraya şansa gelmedik. Çalışarak geldik buralara. Onun için de çok mutluyum. Herkes konuşuyor maçları ama bizimkine hiç değinen olmuyor. En üzücü olay da bu. Sivasspor gol yedi ama ikinci golü nasıl yedi? Bir bakmak gerekiyor. Bizim de çıkıp, bağırıp bir şeyler mi yapmamız gerekiyor? Onu da yapamıyoruz. Şu anda Türkiye'de ceza sahasına en çok giren takım biziz. Daha 1 tane penaltımız yok. 1 tane penaltı atmadık. Bizim yediğimiz golü hiç konuşan yok. Çekilen çizgiyi, televizyonda gösterilenleri. Bize de yazık. Gençlerbirliği'nin 2. golü gol değildi, ofsayttı. Vermeleri gerekiyordu ama öyle geçti" ifadesini kullandı.



"Göztepe maçını kazanmalıyız"



Tecrübeli çalıştırıcı hafta sonu Göztepe ile oynayacakları maça taraftarları davet ederek, maçı kazanmaları gerektiğini söyledi. Çalımbay; "Bizim yapacağımız tek şey kalan maçımızı kazanmamız gerekiyor. Biz, Gençlerbirliği ve Göztepe'ye final niteliğinde bakıyorduk. Tek hedefimiz Göztepe maçı. Bu maçı mutlaka ve mutlaka taraftarımızın da desteğiyle iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim taraftara ihtiyacımız var. Bu maçta taraftara daha da çok ihtiyacımız var. Nasıl Fenerbahçe maçını doldurdular 27 bin kişi, inşallah bu maçı da doldurmaları gerekiyor. Bu hem bizim açımızdan hem de Sivasspor camiası açısından çok çok önemli. Artık ligin ilk devresinin sonuna geldik arkadaşlarımızda biraz düşüş olabilir. O yüzden bu tür maçlarda iyi bir şekilde kenetlenmek gerekiyor. Taraftara ihtiyacımız var. Mutlaka taraftarın bu maça gelmesi gerekiyor. Önemli olan bizim buradaki Göztepe maçını kazanmamız" diye konuştu.



"VAR'dan herkes mağdur"



Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin VAR kayıtlarıyla ilgili açıklaması sorusu üzerine Çalımbay şu cevabı verdi:



"Başkan Ahmet Bey kolay kolay açıklama yapmaz. Kolay kolay da basının karşısına çıkıp bir şeyler söylemez. Oraya çıktıysa mutlaka bir şeyler vardır. Ama VAR'dan herkes mağdur. En çok mağdur olanlardan biri de biziz. Gençlerbirliği maçında biz olduğumuz için Sivasspor olduğu için hemen es geçtiler arada kaynadı gitti. Kimse konuşmuyor. Onun için başkan konuştuysa bir şeyler vardır. Boşa konuşan bir insan değildir. Onun için yapacak bir şey yok. Benim her zaman söylediğim gibi faal hakemlik yapanlar VAR'ın başına geçmesinler. Faal maç yöneten hakemler VAR'ın başına geçtikleri zaman mutlaka sorun oluyor. Artık öğreniliyor da VAR'da kimin olduğunu onun için arkadaşları yıpratıyorlar. VAR'ın başına bence başka bir grubun iyi eğitim almış başka bir grup arkadaşların gelmesi gerekiyor. VAR'daki konuşmaları ne konuşulduğu, nasıl olduğunu da açıklarlarsa muhteşem olur. Bizde Almanya ve Hollanda gibi bir gün açıklarız, oralara geliriz. Yoksa VAR sistemi muhteşem bir sistem, hakem arkadaşlarımızın işini kolaylaştıran bir sistem onun için bunu çok iyi şekilde kullanmamız gerekiyor. Ama en çok mağdur olanlardan bir tanesi de biziz."



"Transfer listemizde hazır"



Bir dönem Sivasspor forması giyen Robinho'nun yeniden Sivasspor ile adının anılması sorusuna ise Çalımbay, "Robinho ile ilgili net olan bir şey yok. Bizim kesinlikle takviye yapmamız lazım. Bu iki tane maç bize gösterdi. Biz çok büyük paralar verip oyuncu alamayız. Takımızı bozacak kimseyi de almayız. Belki 3-4 tane takviye yapacağız, yapmaya çalışacağız. Yönetim ile konuştuk, yine konuşacağız. Listemizi de vereceğiz. Onları yaparsak biz ikinci yarı daha farklı alternatifli bir kadro oluruz. Çünkü biz kupada da gitmek istiyoruz. Kupada da zor takıma çıktık. Kupayı oynayan arkadaşlarımızda kadroda olması gerekiyor. Gerekirse hem lig hem kupa aynı kadro oynamayı düşünüyoruz. Onun için biran önce 3-4 tane takviye yapmamız gerekiyor. Transfer listemizde hazır olan isimler var. Ama maddiyatı çok çok önemli mütevazi bir takımımız var. Zaman zaman aksilikler yaşayabiliriz. Aynı amatör ruhla çalışıp bizim ikinci yarıya başlamamız gerekiyor" cevabını verdi.



"Boş işlerle uğraşmamamız gerekiyor"



Maçlarda zaman zaman futbolcuların gerilmesi hakkında sorulan soruya ise Çalımbay, "Ben hiçbir zaman biz şampiyonuz, şampiyonluğa gidiyoruz gibi bir şey söylemedim. Arkadaşlarımız tabi ki böyle maçları da kaybetmek istemiyor. Onun gerginliğinden dolayı birbirlerine konuşmaları olabilir, her kulüpte olabiliyor. Ama bizim bunu yapmamamız gerekiyor. Toplantı yaptım aynı şeyi söyledim. Bize yakışanları yapmamız gerekiyor. Öyle boş işlerle uğraşmamamız gerekiyor. İşimize bakmamız gerekiyor. Maç oynarken bizde kenarda duramıyoruz bazen sinirleniyoruz, agresif olabiliyoruz. Onlarda bazen istedikleri şeyler olmayınca ister istemez bazı şeyleri konuşuyorlar ama o orada sahada kalır. Dışarıya yansımaz" yanıtını verdi.



"İki tane penaltımız var"



Çalımbay son olarak teniste yapılan VAR kayıtlarının incelenmesinin futbola da gelmesi sorusu üzerine, "O olayı çok uzatır. Seyirci gider çay-kahve içer gelir. O yapılsa bile çok çabuk olması gereken bir şey ama biz hep söylüyoruz zaten hocam gidin diyoruz. Bizim Rize'de iki tane penaltımız var. Gitmedi. Bir git VAR'a bak ne olur yani ben her zaman diyorum. VAR, iyi bir sistem şimdi eski futbolcuların hakem olması için çalışma başlatıyorlar. En güzel şeyi yapıyorlar. İnşallah çok başarılı olurlar" ifadesini kullandı. - SİVAS