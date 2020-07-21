Rıza Çalımbay: "Şampiyonluğa değer şeyler yaptık" - Son Dakika

Rıza Çalımbay: "Şampiyonluğa değer şeyler yaptık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bulunduğumuz konum gerçekten çok iyi bir konum şartlarımıza baktığımız zaman. Bana göre şampiyonluğa değer şeyler yaptık" dedi.

Rıza Çalımbay:

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bulunduğumuz konum gerçekten çok iyi bir konum şartlarımıza baktığımız zaman. Bana göre şampiyonluğa değer şeyler yaptık" dedi.

Süper Lig takımlarından DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

İlk olarak pazar günü sahalarında oynadıkları ve 2-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçını değerlendiren Çalımbay, karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıktılarını belirterek, "Maça herkes konsantre oldu. Çok fazla pozisyona girdik. İkisini değerlendirebildik ve çok üstün oynayarak maçı kazandık" dedi.

Ligde son haftaya girdiklerini ve son maçın her zaman çok zor geçtiğini kaydeden Çalımbay, "Pandemi sürecinden dolayı stresli bir süreç yaşadık. Son maç her zaman tehlikelidir eğer konsantre olmaz ve kendini vermezsen. Göztepe maçında çok dikkat etmemiz gerekiyor. Takımda çok fazla sakat sporcu var. İnşallah o arkadaşlarımız da maç gününe kadar iyileşir. Yoksa yine eksik kadro ile gitmek zorunda kalacağız. Ne olursa olsun o maçı da iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"BULUNDUĞUMUZ KONUM GERÇEKTEN ÇOK İYİ"

Sezon boyunca takımı destekleyen tüm taraftarlara teşekkür eden Çalımbay, "Taraftarlarımız mükemmeldi. Büyük destek verdiler. Başta Valimiz Salih Ayhan olmak üzere, Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e emniyet müdürümüze teşekkür ediyorum. Hepsinin büyük katkısı oldu. Herkes çok güzel şeyler yaptı. Bulunduğumuz konum gerçekten çok iyi bir konum şartlarımıza baktığımız zaman. Bana göre şampiyonluğa değer şeyler yaptık. Göztepe maçını kazandırarak bunu taçlandırmamız lazım. Gençlerbirliği maçı öncesi takıma, 'Bu maçı kazanırsanız Avrupa'ya gitmiş bir takım olarak soyunma odasına geleceksiniz' dedim ve öyle de geldiler. Göztepe maçını kazanarak en kötü yerimizi korumamız lazım" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YA GİDEN BİR SİVASSPOR VAR"

Göztepe maçından sonra ligdeki sıralamalarının belli olacağını kaydeden Çalımbay, "Tüm sonuçlara rağmen Avrupa'ya giden bir Demir Grup Sivasspor var. Bu önemli bir başarı" dedi.

"MALATYA VE KAYSERİ YENİLGİLERİNE ÜZÜLDÜK"

Sahalarında oynadıkları Yeni Malatyaspor ile Kayserispor maçlarında alınan yenilgilere çok üzüldüğünü kaydeden Çalımbay, "Çok üstün oynadığımız maçları kaybettik. Bir sürü pozisyona girdik. Onları değerlendiremedik. Onların bir tanesini atsak bu maçlar farklı olacaktı. Bu maçları alabilseydik çok farklı yerde olabilirdik. Çok fazla sakatlık yaşadık. Hakan Arslan'dan pandemi sonrası hiç faydalanamadık. Sezon içinde en faydalı oyuncularımızdan bir tanesiydi. Bizim belirli bir bütçemiz var. Ona göre hareket ettik. Hiçbir zaman büyük paralar verip oyuncu almadık. Hem kulübümüzün hem de oyuncu arkadaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için ona göre hareket ettik. Yönetimimiz de mükemmeldi. Yapılması gereken her şeyi yaptı" diye konuştu.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Gençlerbirliği, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 02:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rıza Çalımbay: 'Şampiyonluğa değer şeyler yaptık' - Son Dakika
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