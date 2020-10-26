Süper Lig'in 6. hafta maçında DG Sivasspor, Rizespor'u konuk ederken, mücadelenin 90+1. dakikasında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sarı kart gördü.

Bir pozisyon sonrasında verilen karara sinirlenen ve itiraz eden deneyimli teknik adam, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sarı kartın ardından deneyimli teknik adam Çalımbay'ı teknik heyet ve futbolcuları sakinleştirdi.

Diğer yandan Çalımbay, geçen sezon Göztepe maçında da aynı hakemden sarı kart görmüştü.

(İHA)