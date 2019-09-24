Son Dakika Haberleri: Rıza Çalımbay: "Son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz"
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Rıza Çalımbay: "Son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz"

56 dakika önce

Çalımbay, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'un Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların çok güzel karşılaşma izlediğini belirtti.

Rıza Çalımbay:

Çalımbay, Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor'un Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftarların çok güzel karşılaşma izlediğini belirtti.


İki takımın da iyi mücadele ettiğini dile getiren Çalımbay, ilk golü yemelerine rağmen oyundan kopmadıklarını ifade etti.


Çalımbay, golden sonra toparlandıklarını anlatarak, "Devre arası yaptığımız değişiklikler işe yaradı. Sonradan giren arkadaşlarımız da çok etkili oldu. İyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.


Trabzonspor'un çıkışta olduğunu ve çok dikkatli olmaları gerektiğini maçtan önce konuştuklarını aktaran Çalımbay, şunları kaydetti:


"Özellikle son dakikada attığımız golle galip geldiğimiz için çok mutluyuz. Üç maçtır galip gelemiyorduk, bu maç bizim açımızdan çok önemliydi. Şimdi önümüzde kritik maçlar var. Lig, çok uzun maraton. Bir galibiyetle bitmiyor. Önümüzdeki Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçını da iyi şekilde bitirirsek çok büyük avantaj yakalamış olacağız."


Çalımbay, takımda hala hazır olmayan futbolcuların bulunduğuna dikkati çekerek, onların da hazır hale gelmesiyle daha alternatifli bir takım olacaklarını sözlerine ekledi.

Trabzonspor, Sivasspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:00 
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