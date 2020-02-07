Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programına ve saatlerine tepki gösterdi.

Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün saat 20.30'da Antalyaspor ile karşılaştıkları için o maçta forma giyen oyuncularına bugün izin verdiğini söyledi.

Ligde pazar günü Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmaya bu sebeple tam kadro hazırlanamadıklarına vurgu yapan Çalımbay, "Hazırlık derseniz yapamıyoruz. Şuanda geldik ve oynamayan arkadaşlarımız antrenman yapıyor, diğer arkadaşlarımız dinleniyor. Bir gün sonra Başakşehir ile final maçı gibi bir maç oynayacaklar. Bunu yapanların kabahati, nasıl bir program yapıyorlarsa, nasıl sıkıştırıyorlarsa anlamıyorum." dedi.

Ligde Medipol Başakşehir ile oynayacakları karşılaşmanın saatinin 16.00 olduğunu, kupa maçının saatinin ise 20.30 olduğunu anımsatan Çalımbay, "Şuanda bile sahada soğuktan zor duruyoruz. Oradaki insanlar nasıl maça gelecek, ben anlamıyorum. Şuanda zor şartlar altında hazırlanıyoruz." diye konuştu.

Biz pes etmeyeceğiz"

Lig ve kupa maçlarının gün ve saatleri konusunda Türkiye Futbol Federasyonundan anlayış beklediklerine değinen Çalımbay, şunları kaydetti:

"Bizim bayağı sıkıntılarımız var ama hem federasyon, hem yayıncı kuruluş, hem de kupadaki yayıncı kuruluş biraz anlayışlı olurlarsa... Şu maçları Sivas'ın şartlarına göre verirlerse bizim için çok çok iyi olur. Yoksa bizi sanki böyle istemiyorlar gibi, zorda kalsınlar gibi istiyorlar. Zaten şuanda da zorda kaldık, biz pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar götürebildiğimiz kadar götüreceğiz.

Sadece benim bütün herkese söylediğim gece 20.30'da Sivas'a maç verilmez. O saate maç verildiği zaman o soğukta, karda, kışta kimsenin ne yapacağı belli olmaz. Kupa maçının rövanşından 1,5 gün sonrada ligde Trabzonspor maçını oynayacağız. Bunların hepsini her Perşembe yaptıklarında da biz deplasmana gidiyoruz, çok acı bir şey. Günleri var, vakitleri var. Bizim maçı Perşembe değil de hiç değilse bir gün önce, hatta bir daha önceye çekebilirler. Bizim için çok büyük avantaj olur. Yoksa bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz."

Skuletic'in parmağı kırıldı

Dün oynanan kupa maçında forvet oyuncuları Petar Skuletic'in rakibiyle girdiği pozisyon sonrasında parmağının kırıldığını ve ameliyat olacağını dile getiren Çalımbay, takımda Marcelo Goiano'nun, Arouna Kone'nin ve Emre Kılınç'ın sakatlıklarının bulunduğunu ifade etti.

Medipol Başakşehir ile final niteliğinde bir maç oynayacaklarına da vurgu yapan Çalımbay, eksik ve cezalı futbolcuların sıkıntısını yaşadıklarını söyledi.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman gruplar halinde yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında dün deplasmanda Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular dinlendirilirken, diğer gruptakiler ise idmana koşuyla başladı.

Top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip antrenmanın son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanın ardından Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.