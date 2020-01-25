Rıza Çalımbay Spor Salonu, Sivas'ta açıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Rıza Çalımbay Spor Salonu, Sivas'ta açıldı - Son Dakika Spor

Rıza Çalımbay Spor Salonu, Sivas'ta açıldı

6 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Binali Yıldırım Kredi Yurtlar Kurumu yurt yerleşkesinde yapılan Rıza Çalımbay Spor Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Rıza Çalımbay Spor Salonu, Sivas'ta açıldı, System.String[]

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Binali Yıldırım Kredi Yurtlar Kurumu yurt yerleşkesinde yapılan Rıza Çalımbay Spor Salonu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ın yetiştirdiği önemli spor adamlarından Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ismi, Binali Yıldırım Kredi Yurtlar Kurumu yurt yerleşkesine yapılan spor salonuna verildi.


Rıza Çalımbay Spor Salonu'nun açılış programına, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcular, kurum müdürleri ve diğer ilgililer katıldı.


Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Elazığ depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

Sivas'ın vefalı bir şehir olduğunu söyleyen Ayhan, "Sivas'a değer verenleri, değer üretenleri unutmamamız lazım. Bu milletin sevgisini kazanmış Rıza Çalımbay isminin buraya verilmesinden dolayı çok mutluyum. İnşallah buradan daha birçok Rıza Çalımbay'lar çıkacak." dedi.


Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Rıza Çalımbay'ın çalışkan ve mütevazı bir isim olduğunu belirterek, "Rıza Çalımbay bir değerdir. Bu kişilerin hayattayken değerini bilmemiz lazım. Bu güzel salon Sivas'ımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Sivas'ın öz evladı Rıza Çalımbay isminin salona çok yakıştığını, çok özel ve çok güzel bir karar olduğunu söyledi.

Rıza Çalımbay da şunları kaydetti:

"Doğduğum, büyüdüğüm yerde görev yapmak benim için çok kutsal bir şey. Büyük bir sorumluluk taşıyorum. Sadece Sivas'ın başarısını düşünüyoruz. Çok iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yönetimimiz yapması gereken her şeyi yapıyor. Futbolcu arkadaşlarım çok iyi oynuyorlar ve arkadaşlıklarını sahaya yansıtıyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Şehirden inanılmaz destek alıyoruz. Bu salonda yetişen herkes inşallah çok iyi yerlere gelir."

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:10 Kaynak: AA
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