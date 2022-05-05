SPOR Rıza Çalımbay: Takımımız desteği hak ediyor - Son Dakika
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SPOR Rıza Çalımbay: Takımımız desteği hak ediyor

05.05.2022 11:17

Rıza Çalımbay: Takımımız desteği hak ediyorSİVAS,(DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Taraftarlarımız Alanyaspor maçına lig maçındaki gibi gelirlerse bizim için sıkıntı olur.

Rıza Çalımbay: Takımımız desteği hak ediyor

SİVAS,(DHA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Taraftarlarımız Alanyaspor maçına lig maçındaki gibi gelirlerse bizim için sıkıntı olur. Biraz daha takıma destek vermeleri gerekiyor. Bu desteği takımımız hak ediyor. Taraftarlarımızla birlikte Alanyaspor maçını iyi şekilde bitirip final oynamak istiyoruz" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Geçen hafta 3-2 kazandıkları Galatasaray maçının güzel bir lig maçı olduğunu belirten Çalımbay, "Galatasaray maçında iki takım da kazanmak için oynadı. Kendi adımıza konuştuğumuz zaman kapanalım ve puan alalım diye bir düşüncemiz olmadı. Tabii ki zamanı geldi maçın içinde kapandık, zamanı geldi atak yaptık. Güzel pozisyonlar yakaladık, güzel goller de attık. İyi bir galibiyet aldık. Mükemmel bir taraftar önünde oynadık. O taraftar önünde Galatasaray'dan puan almak çok zordu. Takımımdan çok memnunum. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele ettiler. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok çekişmeli ve çok güzel bir lig maçı oldu" diye konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA BAKMAMIZ GEREKİYOR"

Ligde Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Aytemiz Alanyaspor ile üst üste 2 önemli maça çıkacaklarını hatırlatan Çalımbay, "Hem Sivasspor'un tarihi açısından, hem bizim, futbolcular, taraftarımız hem de camia için çok önemli bir maç oynayacağız Alanyaspor ile. Bu maçı düşünerek oynayacağız Kasımpaşa ile. Ligde kalan 3 maçımızı da iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Kasımpaşa son haftalarda çıkış yapan bir ekip. O gün kim oynarsa oynasın sahada çok iyi konsantre olması gerekiyor. Galatasaray maçını unutarak, önümüzdeki maçlara bakmamız gerekiyor. Kasımpaşa maçını kazanıp, Alanyaspor maçına daha güvenli çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"FİNAL OYNAMAK İSTİYORUZ"

Çalımbay, taraftarlara da Alanya maçında büyük iş düştüğünü belirterek şöyle dedi:

"Taraftarlarımız Alanyaspor maçına lig maçındaki gibi gelirlerse bizim için sıkıntı olur. Biraz daha takıma destek vermeleri gerekiyor. Bu desteği takımımız hak ediyor. Taraftarlarımızla birlikte Alanyaspor maçını iyi şekilde bitirip final oynamak istiyoruz."

SPOR Rıza Çalımbay: Takımımız desteği hak ediyor
SPOR Rıza Çalımbay: Takımımız desteği hak ediyor
SPOR Rıza Çalımbay: Takımımız desteği hak ediyor
SPOR Rıza Çalımbay: Takımımız desteği hak ediyor
SPOR Rıza Çalımbay: Takımımız desteği hak ediyor
SPOR Rıza Çalımbay: Takımımız desteği hak ediyor

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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